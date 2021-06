C+B Museum Grolloo opent met expositie over leven van Harry Muskee

De vrijwilligers van het museum hebben de afgelopen maanden gebruikt om de collectie eens flink onder de loep te nemen. Alle stukken zijn geïnventariseerd en er zijn zelfs nieuwe voorwerpen, audiofragmenten en foto's toegevoegd.

Tour de Harry

Het resultaat is wat het museum een 'belevingstour' noemt, langs spullen uit Muskee's leven, aangekleed met veertig beeld- en geluidsfragmenten waarin de blueszanger zelf vaak te horen is en verhalen vertelt over zijn leven. Van zijn schooltijd en jaren in het 7e elftal van Achilles 1894, tot zijn vele optredens binnen en - soms ver - buiten de provincie die hem beroemd maakten.

C+B Museum Grolloo opent de expositie (artikel gaat verder onder de video):

Conservator Sjoerd Looijenga was aan de ene kant blij met de 'coronapauze', want daardoor had hij de tijd om de bezem door het museum te halen. "Het was een goed moment om eens te kijken wat we eigenlijk allemaal hebben. Zo vonden we bij toeval in de bergruimte van de bedstee spullen waarvan we niet wisten dat ze er waren, zoals bepaalde kledingstukken van Harry", vertelt Looijenga.

Nieuw in het museum is ook de complete opstelling van het laatste optreden van Harry Muskee in 2011, compleet met geluidsapperatuur, gitaren, een drumstel én een microfoon met een blik bier. Looijenga: "We hebben dat optreden heel beeldend gemaakt door de hele backline hier neer te zetten zoals het er op dat concert ook stond. Op het televisiescherm speelt een video van het concert, zodat mensen echt het idee hebben van hoe het eruit zag."

Coronaproof luisteren

Om bezoekers zo coronaproof mogelijk door het museum te leiden, staan er nu tussenwanden met foto's en is er een looproute uitgezet. Speciale audioapparaatjes vervangen de koptelefoons die bij veel vitrines en foto's hingen om interviews of muziekfragmenten te beluisteren. Iedere bezoeker krijgt een eigen apparaat, dat aan het eind van een bezoek wordt gereinigd.

Looijenga: "We zijn het eerste museum in Drenthe dat deze podcasters, zo heten die apparaten, voor de collectie gebruiken. Bij ieder punt op de wand kun je op de podcaster op een knopje drukken en het als een telefoon aan je oor houden om verhalen van Harry te horen."

'Machtig mooi eigenwijs'

De opening van de tentoonstelling werd verricht door wethouder Henk Heijerman van Aa en Hunze en Normaal-zanger Bennie Jolink, die speciaal naar Grolloo afreisde met een zelfgeschilderd aquarel van Cuby's beeltenis. De twee hadden volgens de Achterhoeker veel meer gemeen dan alleen hun liefde voor muziek. Jolink: "We spraken ons eigen dialect, zijn opgegroeide plattelanders en dat flitsende van de stad lag ons allebei niet zo. Echte provincialen."

Jolink leerde Muskee kennen in de jaren zestig en Cuby stond zelfs een keer op het podium met Normaal, tijdens een optreden in Veendam. De Achterhoeker herinnert zich Muskee als iemand die ontzettend koppig kon zijn, wat Jolink juist bewonderde. "Ik had eigenlijk een grotere bek dan Harry, hij was niet zo'n opschepper. Maar hij kon machtig mooi eigenwijs zijn. Ik vond dat mooi, maar een hoop mensen niet."

Harry Muskeepad

Behalve een eigen tentoonstelling heeft Harry Muskee ook een eigen weggetje in Grolloo naar hem vernoemd gekregen. Het paadje langs de protestante kerk aan de Hoofdstraat richting het terrein van het Bluesfestival heet vanaf vandaag het Harry Muskeepad. Een idee van de Stichting Blues in Grolloo, die het C+B Museum beheert. Volgens wethouder Heijerman, die het straatnaambord onthulde, is Muskee 'onlosmakelijk verbonden met Grolloo' en is het daarom passend dat de blueszanger een eigen pad krijgt.

Harry Muskee heeft vanaf vandaag een eigen pad in zijn geliefde Grolloo (Rechten: Van Oost Media)