Vreugde na examenuitslag: 'Bovenmatig gepresteerd in moeilijk jaar'

Vanwege de coronapandemie is het tijdschema aangepast; de toetsen zijn verdeeld over drie tijdvakken. Vandaag werd alleen de uitslag van het eerste tijdvak bekendgemaakt. "We kunnen dus nog niet spreken over alle leerlingen", maakt Leon de Priester, docent geschiedenis/maatschappijleer op locatie Salland, duidelijk. "Maar tot nu toe is iedereen geslaagd. Een geweldig resultaat. Onze leerlingen hebben bovenmatig gepresteerd in een moeilijk jaar. Daar zijn we heel blij mee."

Leuke telefoontjes

Voor Sarah Schipper, docent Engels, is het door de goede resultaten van de leerlingen op de Asser school een leuke dag. Zij heeft haar vmbo-leerlingen vanmiddag alleen maar goed nieuws te melden. "Ja, heerlijk. Hier doen we het voor. Ik heb 25 leerlingen in mijn mentorklas en niemand is gezakt", zegt Schipper opgewekt.

Normaal gesproken belt ze eerst de leerlingen die niet zijn geslaagd, maar die lastige taak blijft vandaag achterwege. "Ik kan direct beginnen met de leuke telefoontjes en de leerlingen vertellen dat ze geslaagd zijn", aldus Schipper. "In andere jaren waren er soms leerlingen die definitief waren gezakt en dan moet je ze vertellen dat ze hier nog een jaar moesten zitten. Dat komt dan hard aan voor ze."

Uitreiking

De diploma-uitreiking op de scholengemeenschap gaat door corona anders dan anders. Vorig jaar was er al een zogeheten drive-thru, nu is gekozen voor een walk-thru op 6 juli. De Priester wil nog niet veel verklappen: "We wilden dit jaar toch iets anders. Eigenlijk zien we dat als een soort compensatie voor wat de leerlingen dit jaar allemaal gemist hebben. Dat blijft nog een verrassing, maar leuk wordt het wel."

Het tweede tijdvak begint op 14 juni. Leerlingen mogen ervoor kiezen een eindexamen pas in dat tweede tijdvak voor het eerst te doen. Anderen kunnen in het tweede tijdvak al beginnen aan de herkansingen van de vakken uit het eerste tijdvak. De uitslagen uit de tweede fase volgen op 2 juli. Van 6 tot en met 9 juli zijn de laatste herkansingen en op 15 juli horen de laatste leerlingen of ze geslaagd zijn.