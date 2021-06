Warmtenet in proeftuin Lariks volgens Assen financieel haalbaar

Assen wil huizen in de proeftuin Lariks verwarmen met water uit de Vaart via een warmtenet (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Proeftuin Lariks in Assen gasloos maken door de 428 huizen voor 2030 op een warmtenet aan te sluiten, is financieel haalbaar. In het meest ongunstige geval is er 1,4 miljoen euro tekort op alle investeringslasten. In het meest gunstige geval wordt er 1 miljoen euro bespaard.

Dat blijkt uit een businesscase die de gemeente heeft opgesteld. Lariks-West is één van de 27 landelijke proeftuinen, waar geëxperimenteerd wordt met een gasloos verwarmingssysteem. Assen krijgt er van het Rijk 4 miljoen euro subsidie voor, om het warmtenet in de proeftuin aan te leggen. Assen kiest als startjaar 2024. Bedoeling is om de huizen te verwarmen met opgewarmd water uit de Vaart, dat met 70 graden Celsius 'behaaglijk warm is', volgens projectleider Marco Swenne.

Kostenneutraal

Ondanks alle aanlegkosten zijn de huishoudens straks niet duurder uit dan met het gasnet. "De energielasten die burgers de eerste jaren zullen betalen zijn hetzelfde als voor het gas. Maar de gasprijs gaat de komende jaren steeds verder omhoog, dus per saldo zijn bewoners uiteindelijk goedkoper uit met het warmtetarief", aldus Swenne.

Lariks-West bestaat vooral uit jarenzestigwoningen. Die zijn ongeschikt voor all electric-warmtepompen. De huizen zijn daarvoor te slecht geïsoleerd. Waterstof is voor de proeftuin ook geen optie, omdat dit voor 2030 nog niet klaar is. "En deze proeftuin moet wel voor 2030 van het gas af", aldus wethouder Karin Dekker. Voor het warmtenet met verwarmd water uit de Vaart hoeven de huizen niet extra geïsoleerd te worden. "Maar bewoners kunnen dat doen, als ze daarmee verder op de energieprijs willen besparen", zegt Swenne.

Nog geen definitieve keuze

Dat het warmtenet met aquathermie [het verwarmen met water, red.] financieel haalbaar lijkt, wil volgens wethouder Karin Dekker nog niet zeggen dat het ook definitief gerealiseerd wordt. "Dit is vooral een financieel technisch onderzoek. We staan nog heel erg aan het begin. We gaan nu eerst met de bewoners praten."

Want het warmtenet wordt goedkoper als zoveel mogelijk huishoudens meedoen. De gemeente gaat uit van een deelname van 70 tot 90 procent. "Maar hoe meer mensen meedoen, des te beter het wordt", zegt projectleider Marco Swenne. Als de interesse veel minder blijkt te zijn, dan moet de gemeente zich afvragen of deze proeftuin in Lariks-West wel doorgaat.

Zomergesprekken

De gemeente trekt komende zomer de wijk in met 'zomergesprekken'. Dat dit middenin de vakantieperiode is, hoeft volgens wethouder Dekker niet direct een probleem te zijn. "Mensen zijn niet acht weken op vakantie en we gaan desnoods van deur tot deur." Volgende week is er een online bijeenkomst voor de bewoners van Lariks-West.

