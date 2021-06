Traanogen, kriebelkeel en snotneus: hooikoortsklachten op hol door pollenpiek

Het gras staat in bloei (Rechten: Thomas Wilken via Pixabay)

Traanogen, een kriebel in je keel, een snotneus... Het is zomers warm en droog, en dat is voor mensen met hooikoorts goed te merken.

Op de website pollennieuws.nl is op de kaart te zien dat een groot deel van Nederland 'extreem veel pollen' heeft momenteel. Door de warmte en de zon staat het gras in bloei. En dat zorgt voor een flinke toename van het aantal graspollen. Bij mensen met hooikoorts zorgt dat voor klachten. Zo'n 25 procent van de mensen met een allergie voor iets in de lucht, zijn ook allergisch voor graspollen, weet Christina Fuller, KNO-arts bij Treant Zorggroep. Ze is gespecialiseerd in allergieën.

De hooikoortspatiënten hebben bijvoorbeeld last van een jeukneus, loopneus, verstopte neus, kriebel in de keel, jeukende ogen en vermoeidheid, somt Fuller op. Ze ziet inderdaad dat de klachten nu toenemen. "De grassen die nu in bloei staan, zijn sterk allergeen", legt ze uit. Bovendien hebben we niet alleen te maken met bloeiende grassen, maar ook nog met een paar bomen die pollen afgeven. "De periodes lopen de laatste jaren steeds meer in elkaar over", ziet Fuller. "De winters zijn zachter en de zomers langer." Zolang het niet regent, blijven de pollen door de lucht zweven.

Wat te doen?

Wat Fuller hooikoortspatiënten dan adviseert wanneer ze iets aan hun klachten willen doen? "Er zijn natuurlijk allerlei medicijnen, zoals neussprays, oogdruppels en tabletten, om klachten te voorkomen." Wanneer dat niet genoeg helpt, kan een huisarts patiënten doorverwijzen naar een KNO-arts.

Ook zijn er andere trucjes om de klachten te verminderen, vertelt Fuller: "Probeer je ramen en deuren dicht te houden, laat je was niet in de buitenlucht drogen of smeer een beetje vaseline aan de binnenkant van je neus."

Meer tips tegen hooikoorts Ruim twee miljoen Nederlanders krijgen allergische klachten van stuifmeel van grassen. Weeronline geeft wat tips om de klachten te verminderen: Gebruik op tijd hooikoortsmedicatie.

Douchen voor het naar bed gaan zorgt ervoor dat je de pollen uit het haar wast, en zo je hoofdkussen schoon houdt.

Was kleding regelmatig en hang deze niet buiten te drogen.

Houd ramen en deuren dicht. Wist je dat er zelfs pollenwerende horren bestaan?

Zet een zonnebril op! Hierdoor komt het stuifmeel minder makkelijk in de ogen.

Vermijd lichamelijk inspannende activiteiten in de buitenlucht. Dat rondje hardlopen kun je dus beter even overslaan.

Wanneer wordt het beter?

Hooikoortspatiënten die op verlichting rekenen, moeten nog even geduld hebben. In juli is naar verwachting de piek voorbij, maar ook dan bloeien nog altijd bepaalde grassoorten. Ook de kruiden, zoals de zuring en weegbree, bloeien in mei, juni en juli en kunnen bij sommige mensen klachten veroorzaken. De pollenconcentraties van deze plantensoorten blijven wel lager dan die van gras. In de tweede helft van juli en in augustus kan ook de bijvoet klachten veroorzaken.

Wie alleen gevoelig is voor boompollen kan een betere periode tegemoet zien, omdat bijna alle bomen uitgebloeid zijn. De berk, die sterk allergeen pollen verspreidt, bloeit inmiddels niet meer.

'Mensen doen er te weinig aan'

Gelukkig zijn hooikoortsklachten over het algemeen vrij onschuldig. In vrij zeldzame gevallen kunnen mensen heel heftig reageren, maar dat gebeurt over het algemeen vaker bij voedselallergieën, legt Fuller uit.

"Het is wel een probleem waar mensen te weinig aan doen", vindt Fuller. "Als je vermoeid bent, een loopneus hebt en je daardoor slecht kunt concentreren, weet dan dat er best goede medicijnen voor zijn." Daarbij denkt ze bijvoorbeeld aan hooikoortspatiënten die nu een herexamen moeten doen en zich zonder medicijnen niet goed zouden kunnen concentreren, vanwege hun klachten. "Denk er alsjeblieft aan."

Ineens veel hooikoortsklachten? Dit is waarschijnlijk de boosdoener:

