Joost en Jorden uit Meppel organiseren EK-pool voor het goede doel met 'dikke priezen'

Inmiddels telt de pool al honderd deelnemers. "Het is kleinschalig begonnen", vertelt Kampherbeek. "We wilden graag een EK-pool doen met onze vriendengroep. Dat was erg leuk. Toen vroeg iemand: waarom zullen we dit eigenlijk niet groter aanpakken? Zo is het ontstaan. Nu is het veel groter dan we hadden verwacht."

Ook mensen van buiten Meppel zijn van harte welkom. "We hebben veel steun gekregen van de Meppeler ondernemers. Iedereen mag meedoen, maar winnaars van verder weg moeten wel hiernaartoe komen om de dikke priezen te verzilveren."

Hoge hoed van Frank de Boer

Uit de deelnemers valt al één duidelijke conclusie te trekken, "Frankrijk is de topfavoriet", vervolgt Kampherbeek, die zelf keeper is bij SVN'69 in Nijeveen. "Dat komt natuurlijk omdat ze twee jaar geleden het WK gewonnen hebben. Zelf verwacht ik ook veel van Engeland. Jorden denkt dat Italië gaat winnen."

Het blijft bij een mondelinge voorspelling van de heren. "We doen alleen zelf niet mee aan de eigen pool. Dat leek ons niet gepast. Het is ook wat als ik er straks met mijn eigen prijzen vandoor ga", lacht de twintiger.

En ons Nederlands elftal dan? Kampherbeek: "Normaal gesproken is Oranje ook wel goed. Maar de oefenwedstrijden waren niet 'je-van-het'. We gaan de groepsfase wel doorkomen en ze halen vast wel de halve finale. Dat is heel ver. We gaan het zien wat Frank de Boer uit zijn hoge hoed tovert."

Goede doel

"Minimaal 30 procent gaat naar stichting Grote Broer", vervolgt Kampherbeek. "Dat is een goed doel uit Meppel dat zich inzet voor kansen van kinderen. Ze zorgen bijvoorbeeld dat mensen in armoede toch kunnen sporten of zorgen dat talentvolle kinderen hun hobby kunnen blijven uitoefenen als iets tegenzit."

Morgenavond om 21:00 uur begint het EK met de openingswedstrijd Turkije - Italie. "Ik zet mijn geld op Italië", besluit Kampherbeek.

