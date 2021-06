Celstraf voor oplichting met huur- en vakantiehuizen bij Hoogeveen

Op sites als Facebook en Marktplaats zette de man advertenties. Huurders konden een bezichtiging krijgen als ze eerst een borgsom of inschrijfgeld overmaakten. De bedragen varieerden van rond de 50 tot rond de 200 euro. Als de potentiële huurders hadden betaald, bleken de huisjes of al te zijn verhuurd of gewoon koopwoningen te zijn. De zogenaamde verhuurder was dan niet meer te bereiken.

Tientallen mensen deden aangifte. Via het bankrekeningnummer en telefoongegevens kwam de politie uit bij de man uit Rockanje. Het Openbaar Ministerie heeft hem voor zestien gevallen vervolgd. De rechtbank vindt vijftien daarvan te bewijzen.

'Smerig en berekenend'

Tijdens de rechtszaak twee weken geleden bekende de man er vijf. De rest had zijn vriendin gedaan, zei hij. De vrouw is niet vervolgd, omdat het Openbaar Ministerie te weinig aanwijzingen had dat dat zo was. De officier van justitie noemde de misdrijven 'smerig en berekenend'.

De straf die de man heeft gekregen, is gelijk aan de strafeis van het OM. Omdat hij al een half jaar heeft vastgezeten, hoeft hij niet langer de gevangenis is als hij zich aan een aantal voorwaarden houdt. Zo krijgt hij verplicht reclasseringsbegeleiding, moet hij zich psychiatrisch laten behandelen en krijgt hij hulp bij het aflossen van schulden.

Ook wordt hij gecontroleerd op zijn internetgedrag om te voorkomen dat hij in herhaling valt. De werkstraf is onvoorwaardelijk en moet hij wel helemaal uitvoeren.

Lees ook: