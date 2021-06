Stempel in gele boekje Emmen nu tóch mogelijk

Een stempel laten zetten in het gele boekje, kan nu ook in Emmen. Afgelopen week ontstond ophef nadat bleek dat het alleen in Assen, Meppel en Hoogeveen mogelijk was.

Dat meldde burgemeester Eric van Oosterhout vanavond tijdens de commissievergadering. "Met terugwerkende kracht kan men een stempel krijgen", zegt hij. "Iedereen die voor juni gevaccineerd is, zoals de burgemeester, moet wel naar Assen, Meppel of Hoogeveen."

Geen drive-through

De reden dat het tot voor kort nog niet in Emmen kon, is dat de priklocatie in Emmen geen drive-through is bij de testlocatie. Dat is wel het geval op de andere locaties. Toch is nu geregeld dat het in Emmen ook mogelijk is om een stempel te halen.

"Het gaat om een relatief kleine groep", aldus Van Oosterhout. "Na de prik kan er een stempeltje worden gehaald. Maar bovendien is het ook niet echt nodig. We moeten niet doen voorkomen alsof we zonder het gele boekje Europa niet uitkomen. We krijgen een gratis, niet te vervalsen vaccinatiebewijs." Volgens Van Oosterhout wordt deze rond 1 juli verwacht.