Tentoonstelling ‘Gezichten van de bevrijding’ op verschillende locaties in Coevorden

Vanaf morgen staan op verschillende locaties in de gemeente Coevorden panelen met de gezichten en verhalen van mensen die in die buurt een belangrijke rol hadden in oorlogstijd. Deze vijf plekken van de tentoonstelling 'Gezichten van de bevrijding' zijn aan elkaar verbonden door vier fietsroutes.

De tentoonstelling en fietstocht zijn ontstaan als alternatief voor de uitgebreide viering van 75 jaar vrijheid. De panelen staan bij de museummolen in Dalen, basisschool De Klimop in Oosterhesselen, de Hervormde Kerk in Sleen en de Bentheimerstraat in Coevorden. De vijfde plek is in de Duitse buurgemeente Emlichheim, bij Haus Ringerbrüggen. Een deel van de panelen staat binnen, een deel buiten.

Bewondering

"Het is fijn en goed dat we op deze manier toch kunnen stilstaan bij de verhalen die zo belangrijk zijn om te onthouden en door te vertellen", zegt burgemeester Bert Bouwmeester. "Ik heb veel bewondering voor deze mensen die stonden voor hun overtuiging. Zij verzetten zich met grote vastberadenheid; in het groot of in het klein. Dat vergde veel moed en het is goed om ons dat te realiseren."