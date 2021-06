In de vierde klas van het gymnasium, maar al geslaagd voor wiskunde

Dat een leerling uit klas vijf een jaar eerder examen doet in een vak, dat komt volgens de het Dr. Nassau College in Assen wel vaker voor. Maar klas vier, dat is bijzonder. Daan deed het en viert zijn succes thuis met een taartje, en de confetti van zijn broertje.

Wat Daan gedaan heeft om zich voor te bereiden op het examen? "Ik heb gewoon alle opdrachten uit het boek gemaakt", vertelt hij. "En een paar oefenexamens. En dat ging eigenlijk meteen wel heel goed."

Olympiade

Daan is op alle dagen van de week wel met wiskunde bezig. Hij zit in het Wiskunde Olympiade-team en behoort tot een van de twintig beste wiskunde-leerlingen van Nederland. Voor de Olympiade maakt hij allerlei opdrachten die hij ook moet inleveren.

De moeder van Daan, Mariëlle Tromp, is heel trots op haar zoon. Maar ze is bovenal blij dat het zo goed met hem gaat. "We vonden het altijd heel belangrijk dat hij gewoon mee kon blijven doen met zijn leeftijdsgenoten. Vandaar dat hij niet een klas is overgesprongen, of zo."

Wiskunde D

Ook in het vak wiskunde D loopt Daan voor. Volgend jaar doet hij daar examen in. En dan, over twee jaar, dan moet hij voor álle vakken slagen. Als dat lukt, mag de vlag ook uit.