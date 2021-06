Drenthe komt er bekaaid af als het gaat om spelers in Oranje

Onze provincie komt er bekaaid af als je kijkt naar het aantal voetballers dat in Oranje heeft gespeeld en in Drenthe is geboren. Drie Drenten mochten ooit het Oranjeshirt dragen. Alleen uit Flevoland komen nog minder internationals, namelijk twee.

Twee van de drie Drentse spelers speelden al voor Oranje toen de provincie Flevoland nog niet eens bestond. In totaal speelden de Drenten tien interlands.

De enige scorende Drent

De eerste Drentse international was Willy Westra van Holthe. Hij debuteerde op 24 maart 1913 in een vriendschappelijk duel tegen Engeland. Hij is de enige Drent die ooit scoorde in Oranje. De geboren Kloostervener scoorde op 15 maart 1914 tegen België zijn enige doelpunt.

De tweede Drent is Arend Schoemaker. Hij speelde op 10 december 1933 zijn enige wedstrijd in het Nederlands elftal. Wel zat de in Diever geboren Schoemaker bij de selectie voor het wereldkampioenschap voetbal in 1934.

De meest recente Drentse Oranjespeler is Peter Hoekstra. Hij speelde in totaal vijf wedstrijden voor Oranje. De geboren Assenaar debuteerde op 24 april 1996 en wist niet te scoren.

In totaal zijn er bijna achthonderd Nederlanders die ooit het shirt van Oranje hebben mogen dragen.

Bekijk hieronder hoe het verdeeld is in Nederland als het gaat om internationals per provincie: