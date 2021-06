Wandel- en fietsroute door Oude Willem met digitale verrassingen

In het hart van het Nationaal Park Drents-Friese Wold valt veel te ontdekken. Met QR-codes en de app Perfect Earth Animals krijg je tijdens een wandel- of fietstocht meer informatie over de dieren die er leven.

Het Drents-Friese Wold is het leefgebied voor veel verschillende dieren. Na de veranderingen in het hart van het gebied, is de natuur alleen maar rijker geworden. Tijdens het wandelen of fietsen hoor en zie je van alles, maar er zijn ook heel wat dieren die zich niet zo makkelijk laten zien. Met digitale extra's op de route kom je meer over deze dieren te weten.

Perfect Earth Animals

Digitale dieren hebben zich verstopt op de vernieuwde gele wandelroute Oude Willem van Staatsbosbeheer. Al wandelend, met een telefoon met de gratis Perfect Earth Animals-app, spaar je 26 kaartjes van de dieren. Het is een eenvoudig spel, gericht op kinderen van zeven tot twaalf jaar.

Bij de start op de parkeerplaats van de gele route Oude Willem (bij de Boscamping) open je de app en ga je aan de wandel. Kom je binnen 50 meter van een verstopte dierenkaart, dan wordt de dierenkaart automatisch toegevoegd aan je collectie op de telefoon. Op de dierenkaarten staan leuke weetjes over de dieren.

QR-codes Beleeffietspad

Als je de dieren zelf niet kan zien, dan is het de kunst om hun sporen te zien. Het Belevingsfietspad geeft de sporen van een aantal dieren weer. Via QR-codes die je onderweg tegenkomt, is meer informatie over de verschillende dieren in hun eigen biotoop te raadplegen. De start van het Belevingsfietspad is bij de parkeerplaats aan de Bosweg in Hoogersmilde en de parkeerplaats bij de Boscamping aan de Bosweg in Oude Willem.

