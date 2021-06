Science Hub Exloo opent in nazomer 2022: 'De planning is ambitieus'

De transformatie van het dorpshart, waar in 2017 destilleerderij Turv afbrandde, kost 1,2 miljoen euro. De provincie en gemeente Borger-Odoorn betalen ieder de helft. Het Hallenhoes wordt een gebouw dat lijkt op het gelijknamige boerderijtype. Het gebouw gaat dienen voor verschillende doeleinden, zoals de verkoop van streekproducten maar ook voor culturele activiteiten. Ook een Open Science Hub is daar onderdeel van, een ruimte om te leren over de ruimte.

Ontwerp van het nieuwe dorpshart van Exloo (Rechten: Gemeente Borger-Odoorn)

Ontmoetingsplek

"Het wordt een mooi open plein met ook ruimte voor groen en bomen. Het Hallenhoes wordt een groot gebouw voor het dorp, een ontmoetingsplek. Ook komt het Toeristisch Informatie Punt (TIP) erin. En dus de Open Science Hub, waar jeugd en techniek elkaar gaan ontmoeten. En daar staat specifiek LOFAR centraal, ons radiotelescoopsysteem vlakbij Exloo. Dat willen we graag meer laten zien, omdat we trots zijn dat we dat in ons gebied hebben", zegt burgemeester Jan Seton.

'Gamified experience'

Astron, het Nederlandse sterrenkundig instituut in Dwingeloo, heeft de touwtjes in handen wat betreft de invulling van de hub. Het wordt de tweede Science Hub in onze provincie. In Dwingeloo staat de eerste. "We hebben ontzettend veel geleerd in Dwingeloo. Bovendien gaan we in Exloo toch een iets ander concept op poten zetten", zegt projectleider namens Astron, Daniëla Mikkers.

Daarmee doelt Mikkers op een meer 'gamified experience'. "Je moet het zien als een game waar je instapt en waar je ondertussen ook van leert. Er is tegenwoordig ook serious gaming. Dat wordt bij bepaalde beroepen ingezet om vaardigheden te leren. In de chirurgie bijvoorbeeld tijdens een operatie. Maar ook piloten, die vliegen in een simulator."

'Wat met LOFAR kan, is uniek'

Waar in Dwingeloo de grote telescopen centraal staan, wordt dat in Exloo het Europese LOFAR-project. Dat zijn antennes die onder meer in het veld nabij Exloo staan. Op het eerste gezicht misschien niet indrukwekkend, maar enorm belangrijk voor de wetenschap. "Wij realiseren ons ook wel dat zo'n grote telescoop enorm sexy is, dat is heel indrukwekkend. Dat zijn de antennes die in het veld staan niet. Maar wat daarmee kan, is technologisch zoveel gaver."

De Hub in Exloo gaat 'De Oerknal' heten. En dat is niet zonder reden. "Ik kan nooit de zon zien zoals hij nu is. Hij is altijd acht minuten oud. Terwijl deze relatief dichtbij is. En hoe verder je het heelal inkijkt, hoe verder je teruggaat in de tijd. Met LOFAR, dat is echt uniek, kunnen we terugkijken tot aan de oerknal. 14 miljard jaar geleden. En het is de bedoeling dat je in Exloo echt een reis door de tijd gaat maken."

De schep voor het dorpshart moet begin dit volgend jaar in de grond. Na de zomer van 2022 wordt de Science Hub in Exloo geopend. "Het is ambitieus, maar Exloo wil graag herbouwen na de brand van 2017", laat Seton weten.

De LOFAR-antennes in het veld bij Exloo (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)