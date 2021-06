Muzieklijst Harry's Blues 13 juni 2021

Het leven van blueszanger Clarence Spady (1961, New Jersey ) is niet altijd even gemakkelijk geweest. Hij verloor een zoon op jonge leeftijd, zijn gitarist Lucky Peterson overleed in 2020 en ook zijn drummer Shorty Parhem is niet meer onder ons. Spady debuteerde in 1996 met The nature of the beast, in 2008 gevolgd door Just between us en nu dus een nieuw album, Surrender. Zijn muziek is een mix van blues, funk, jazz, latin en rock. Surrender is een reflectie op een leven waarin hij worstelde met drugs en alcohol. Geen carrière van grote successen met wel artistieke resultaten die de moeite waard zijn.