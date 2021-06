Fins landskampioene Anniek Siebring keert terug bij VC Sneek

"Het was wel een lastige keuze. Ik had aanbiedingen uit Frankrijk, Polen, Tsjechië en Griekenland. Maar dat is allemaal best ver weg. Zeker omdat ik in Friesland bezig ben om samen met m'n vriend een huis te kopen. Dat is een groot klus-project en dan is het niet fijn als ik zover weg zit", verklaart Siebring.

"Ik kan volgend jaar altijd kijken wat ik wil. Dan is het ook weer wat rustiger rondom corona hoop ik. Dus ik zeg niet dat het boek definitief dicht is als het over het buitenland gaat. Verder ben ik hier nu ook aan het werk bij een makelaar. Ik hoop dat ik dat nu kan blijven doen."

Carrière

De Drentse passer-loper speelde zes jaar geleden ook al voor Sneek. In vier seizoenen won ze toen twee keer de landstitel, twee keer de Supercup en één keer de beker met de Friezinnen. Drie jaar geleden vertrok Siebring naar de Duitse Bundesliga. Ze speelde twee seizoenen bij middenmoter VfB Suhl voordat ze naar Finland vertrok.

Bij haar terugkeer op het oude nest zal ze weinig bekende gezichten van toen tegenkomen. Hoewel ze wel altijd contact hield met de club in Friesland. "Van dat team van toen is weinig meer over. En ook de technische staf is vernieuwd. Wel mocht ik altijd meetrainen met Sneek als ik weer in Nederland was. Dus ik weet waar ik terecht kom."

Van prof naar semiprof

Wel zal ze qua trainingsarbeid een stapje terug doen. "Ik ga van prof naar semiprof. Dat maakt het wel lastig. In Finland trainde ik twee keer op een dag en werd ik betaald voor m'n sport. Dat is nu weer anders", aldus Siebring.

De Friese club eindigde afgelopen seizoen op de derde plaats in de eredivisie. "Sliedrecht is nu oppermachtig en ook Apollo 8 uit Borne doet het goed. Ik hoop dat wij met Sneek het beide ploegen lastig kunnen maken."

Danique Aardema

Ook Danique Aardema (23) uit Emmen speelt bij Sneek. Zij kwam eerder uit voor Valencia in Spanje en bij Emlichheim in de tweede Bundesliga.

