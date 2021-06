Elfen, Ghostbusters en Harry Potter: Emmer park omgetoverd in domein van fantasie

Nuchtere Drent

"De nuchtere Drent kijkt er misschien een beetje vreemd tegen aan", lacht medeorganisator Gerrie Enninga. "Al die vreemde wezens in het park. Maar in 2019 hielden we dit Fable & Fantasy festival voor het eerst en het sloeg goed aan." Wat heet, alle drieduizend beschikbare kaarten vlogen de deur uit. Stijf uitverkocht, dus.

In 2020 wilde de organisatie op herhaling, maar corona gooide roet in het eten. "We zaten te denken aan 7000 bezoekers, want dit festival heeft zeker groeipotentie." Onlangs kreeg het festival groen licht voor een tweede editie in juli van dit jaar. Vanwege Covid-19 wel met een beperking van een maximum aantal bezoekers van 1700 per dag. Maar het festival kan doorgaan en dat is wat telt voor de organisatie.

Gerrie Enninga: "Er komt ook een droomvangerstraat in het Rensenpark." (Rechten: Fable & Fantasy)

Kelten en Germanen

Naast de verklede figuren biedt Fable & Fantasy een programma vol muziek en straattheater. Zo tuft het Victoriaanse fantasievoertuig Enigma voorbij. Bij een ouderwetse smederij kun je een heus zwaard vasthouden en strijkt er een groep Kelten en Germanen in het park neer.

Ook lopen er tijdreizigers rond die bezoekers uitdagen voor een heus theeduel. Verder zijn er podia voor muziek en is er een fair waar onder meer kruiden, kristallen, edelstenen, boeken en films worden verkocht.

Naar het westen

Enninga en zijn medeorganisatoren besloten twee jaar geleden een Emmer fantasiefestival op poten te zetten. "Als je iets dergelijks wilt bezoeken, moet je altijd een eind reizen naar het westen van het land. Vandaar dat we iets in onze eigen omgeving wilden beginnen."

De organisator schat in dat hij ook dit jaar op veel belangstelling mag rekenen. "Bezoekers begeven zich in een compleet ander wereldje, waarbij ze volledig zichzelf kunnen zijn. Ik denk dat dat de kracht is."