EK-ganger Hoekstra denkt terug aan 1996: 'Het hoogst haalbare'

Hij is nog altijd de enige Drent die ooit op een EK uitkwam. "Het hoogst haalbare dat je als voetballer kunt bereiken. Het was niet het beste toernooi, maar wat je allemaal meemaakt is toch wel een verrijking voor je leven", vertelt Hoekstra. "Voor vertrek stonden duizenden mensen ons op Schiphol op te wachten. Dat ga ik nooit meer vergeten."

FC Groningen

De oud-speler van onder meer PSV, Ajax en Stoke City woont sinds anderhalf jaar niet meer in Assen. Hij is verhuisd naar Groningen. "Het is vijf minuten lopen naar het complex van FC Groningen. Ik werk daar al vijftien jaar. Nu als trainer van alle aanvallers."

Op het EK in 1996 was Hoekstra zelf zo'n vooruitgeschoven pion. "Ik heb in Wembley gespeeld en tegen Zwitserland. Dat pakt niemand me meer af", glimt hij. De Assenaar speelde de hele wedstrijd. De derde groepswedstrijd werd met 4-1 verloren van Engeland. Hoekstra speelde 72 minuten mee. In de kwartfinale verloor Oranje - zonder Hoekstra - na strafschoppen van Frankrijk.

De Drent heeft het EK-tenue met nummer 11 van boven gehaald. Hij is trots, ondanks al het gedoe op dat EK. "De sfeer in de ploeg was niet goed. Maar daar heb ik me overigens niet op gefocust. Ik was gericht op mijn eigen presteren."

Davids naar huis gestuurd

Dat de sfeer niet goed was, is een understatement. De onrust begon na de tweede groepswedstrijd tegen Zwitserland. Clarence Seedorf speelde een slechte wedstrijd en werd binnen een half uur al gewisseld. Edgar Davids - die op de bank zat - was boos. Na afloop van de wedstrijd liet hij zich gaan tegenover een journalist. Davids vond dat bondscoach Guus Hiddink andere spelers voortrok. Davids sprak toen de beruchte woorden: "He must put his head out of some players' asses, so he can see better." Exit Davids. Hij werd door Hiddink meteen naar huis gestuurd.

Op de achtergrond sluimerde nog meer. De Volkskrant publiceerde een foto van tijdens het EK waarop het leek alsof er een splitsing was tussen witte en zwarte spelers. In de media werd daarna gesproken van De Kabel. Later bleek dat de verhoudingen vooral gespannen waren door grote salarisverschillen bij Ajax-spelers. Voetballers als Danny Blind, Frank de Boer en Ronald de Boer verdienden veel meer dan bijvoorbeeld Patrick Kluivert en Winston Bogarde.

Nog niet overtuigd

Peter Hoekstra speelde in totaal vijf keer voor Oranje. Met veel interesse volgt de Assenaar de huidige nationale ploeg. Zijn opvolgers. "Het moet nog groeien, ik heb nog niet alle vertrouwen erin", is Hoekstra eerlijk. De ex-international is tijdens de oefenduels van het Nederlands elftal nog niet overtuigd. "Maar uit ervaring weet ik dat het groeien moet. Opeens kan het gaan lopen."

