In beeld: de TT van 1975 met Agostini, Read, Hartog en Sheene

Op 28 juni 1975 gingen de coureurs van start. De koningsklasse werd gewonnen door de Engelsman Barry Sheene. Dieter Braun uit Duitsland won in de 350cc, terwijl de Italiaan Water Villa in de kwartliter er met de eerste prijs vandoor ging. Zijn landgenoot Paolo Pileri kwam in de 125cc als eerste over de streep. Ángel Nieto - niemand won de TT zo vaak als hij - schreef de 50cc op zijn naam.

De foto's hieronder zijn door Leo Vogelzang genomen tijdens de trainingen op 24 juni 1975.

(Rechten: Leo Vogelzang)

Barry Sheene op zijn Suzuki met nummer 6. Hij zou de TT in de koningsklasse op zijn naam schrijven.

(Rechten: Leo Vogelzang)

Phil Read met nummer 1 op de rode MV Agusta-machine. Read was een grote naam, in 1973 en 1974 werd hij wereldkampioen in de 500cc. In 1975 werd hij tweede. Tijdens de TT in Assen had hij niet z'n beste dag. De Engelsman werd derde.

(Rechten: Leo Vogelzang)

De Italiaan Giacomo Agostini is uiteraard ook een bekende naam in de motorsport. Liefst veertien keer won hij de TT. In 1975 alleen niet. In de 500cc-race werd hij tweede, vlak achter Sheene. Op bovenstaande foto reed hij op een 350cc-machine. In die klasse werd hij vierde in de race.

(Rechten: Leo Vogelzang)

Gianfranco Bonero op z'n MV Agusta-motor. De Italiaan kwam in de 500cc als zesde over de finish. Binnen het team MV Agusta was hij de coureur achter Phil Read. Bonero volgde in dat team de in 1974 vertrokken Giacomo Agostini op, die naar Yamaha was gegaan.

(Rechten: Leo Vogelzang)

Hier zie je Teuvo Länsivuori voorbij scheuren in de 500cc-training. De Fin zou in de race uiteindelijk als vijfde finishen.

(Rechten: Leo Vogelzang)

De Nederlandse coureur Henk van Kessel zit naast z'n 125cc-motor. Hij reed dat jaar als privérijder mee op z'n Bridgestone-Yamaha/Condor-motor. De motor was hem dat jaar niet gunstig gezind, want hij wist niet te finishen tijdens de TT.