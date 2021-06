Evenementenbranche kan eindelijk 'vol gas aan de bak'

Goed nieuws voor de evenementensector en mensen die weer zin hebben in een feestje of ander evenement. Het kabinet gaat de regels vanaf 30 juni versoepelen. Bezoekers hoeven onderling geen afstand te houden, en mondkapjes zijn overbodig op voorwaarde van het tonen van een vaccinatiebewijs of negatieve test.

In Drenthe staan organisatoren van verschillende festiviteiten in de startblokken, maar onzekerheid is er ook.

Boerenrock is er klaar voor

Björn van der Veen, organisator van het Boerenrockfestival, is blij met het nieuws. "En met ons heel veel bezoekers, organisatoren en ondernemers. Op dit nieuws hebben we lang gewacht."

Hij denkt dat zijn festival bij Drouwenermond deze zomer door kan gaan. "We hebben goede contacten met de gemeente, zij heeft de vergunning momenteel in behandeling." Verder ziet hij niet veel beren op de weg. "Met het vaccineren gaat het fantastisch goed, en de voorwaarde van een vaccinatiebewijs voor toegang tot een evenement is volgens mij prima."

Toch spelen er bij hem nog wel een aantal vragen. "We hebben een grote camping waar bezoekers meerdere dagen verblijven. Maar vanavond gaan we even met het bestuur bij elkaar zitten om dat allemaal af te stemmen." Dat het festival desondanks vertrouwen heeft dat het evenement plaats kan vinden, ligt er volgens Van der Veen aan dat zij niet stil zijn blijven zitten. "We zijn doorgegaan met organiseren, maar als wij een beperkt festival hadden moeten houden, dan hadden we wederom een jaar overgeslagen. Maar zoals het nu lijkt, kunnen we 'vol gas aan de bak'."

Zo zijn de artiesten die komen optreden al geboekt. "Zij zijn al heel vroeg vastgelegd, ondanks dat de ontwikkelingen tijdens de winter niet positief waren met het virus. Ook zijn afspraken gemaakt met de toeleveranciers, zoals die van materialen. We zijn op dat gebied dus gaan organiseren alsof corona niet bestaat. Dat kostte wel een smak geld, maar gelukkig hebben we het op die manier gedaan."

En ook het publiek lijkt weer zin te hebben in het festival in Borger-Odoorn. "Onze cross is al uitverkocht, en de campingplekken zijn ook volgeboekt. Ook zien we een run op de passe-partouts. Wat betreft de omzet en de financiële basis lijkt het allemaal goed te zijn. De seinen staan op lichtgroen, we gaan gewoon knallen."

Onzekerheid bij CH De Wolden

Voor het internationale paardenevenement Concours Hippique De Wolden blijven er nog een boel onzekerheden. Organisator Jan Broek benadrukt dat het nieuws over 'eendaagse' evenementen gaat. En dat terwijl het evenement in Veeningen zelf twee weken duurt. Het is dus onzeker of voor bezoekers van CH De Wolden mondkapjes dragen en afstand houden niet meer nodig is.

Toch is Broek duidelijk over zijn ambities voor komende zomer. "Wij willen als organisatie enorm graag, maar we weten niet of we daadwerkelijk mogen organiseren. Het is echt nog zaak een slag om de arm te houden."

Broek, zelf oud-international en eigenaar van het concoursterrein, krijgt vanavond te horen van de gemeente hoe de vork precies in de steel zit. De randvoorwaarden voor het organiseren van de wedstrijd worden dan bekend. "Minder publiek bij het Concours Hippique is eventueel een optie, maar om hoeveel mensen gaat het dan? Zoals het nu is, met de anderhalve meter afstand, wordt het een moeilijk verhaal."

De datum van het paardensportevenement verandert volgens hem niet. "Er is geen ruimte meer op de kalender om alles nog eens te verplaatsen, want veel wedstrijden zijn overgeheveld van het voor- naar het najaar. En zelf hebben we al vijftien jaar dezelfde datum, en die willen we ook graag vasthouden."

Podiumbouwer: 'Superbericht met een maar'

De podiumbouwers van Interstage Meppel worden platgebeld sinds bekend is dat evenementen weer mogen, zegt directeur Gino Spijkerman. "Het gaat dan vooral over augustus en september. Een evenement organiseren vergt tijd, dat doe je niet binnen een week. Ik verwacht niet dat we begin juli veel grote evenementen hebben."

Spijkerman tempert echter wel het optimisme. "Het is natuurlijk een superbericht, het betekent licht aan het einde van de tunnel. Maar er zitten nog wel voorwaarden en restricties aan verbonden", doelt hij op bijvoorbeeld de voorwaarde dat voorlopig alleen eendaagse evenementen mogen. "Daarnaast heb je te maken met evenementenvergunningen. Die zijn in de regel niet binnen een week geregeld. Ambtenaren werken thuis en je kunt je voorstellen dat ook hulpdiensten overbelast zijn. Maar waar gemeenten willen, zullen wij aanhaken."

Interstage zelf is inmiddels bezig vacatures te vullen, want meer evenementen betekent meer werk voor de podiumbouwers. "Al hebben we 'stiekem' wel doorgedaan, met onder andere het Songfestival en The Streamers. We konden dus door met de eigen club en hebben de flexibele schil nu voor augustus en september vastgelegd."

Vol stadion

"Fantastisch natuurlijk", jubelt Marc Timmer van FC Emmen nadat bekend is dat ook stadions weer vol mogen zitten. De manager Marketing & Communicatie benadrukt nog maar eens hoe belangrijk publiek is. "We hebben het publiek afgelopen seizoen gemist. Ze kunnen de spelers net over het dode punt in een wedstrijd helpen."

Supporters van FC Emmen zullen bij binnenkomst van de Oude Meerdeijk gecheckt worden op de benodigde bewijzen (vaccinatie, test of recente coronabesmetting), een koppeling aan de seizoenkaart zit er voorlopig nog niet in. Volgens Timmer levert die check niet veel problemen op, aangezien supporters normaalgesproken ook niet allemaal op hetzelfde moment naar binnen gaan. "Mensen drinken nog een biertje op het plein, dus dat gaat geleidelijk. Dat zal niet veel extra tijd kosten."

Timmer kijkt uit naar de 'gewone' situatie, met een vol supportershome, volle tribunes en een volle business lounge. "We hebben natuurlijk al twee wedstrijden met 1.200 man gehad, toen had ik al kippenvel. Tijdens de eerste wedstrijd met een vol stadion gaan we zorgen dat de sfeer beter is dan ooit." Dat er wat speciaals op het programma staat die dag, is duidelijk. "Maar wat het wordt, ga ik nog niet verklappen."

Nieuw evenement Meppel

Op 12 augustus is het feest in de straten van Meppel. De Meppeler Handelsvereniging organiseert een evenement. Komende weken wordt meer duidelijk over de precieze invulling.

"12 augustus is een harde datum", vertel centrummanager Arnold Schuurman. "We gaan een klein en basic evenement organiseren met gezelligheid en muziek op de pleinen en in de straten. Komend weekend gaan we vergaderen over de verdere invulling."

Het idee komt van ondernemer André Kist. "We willen soort braderie creëren in de binnenstad met veel kraampjes. Misschien dat we daar de pleinen in mee krijgen. Op de Groenmarkt kunnen we iets doen met muziek en theater."

De vergunning is er nog niet. Die wordt komende week aangevraagd. "Maar de versoepelingen gaan hard nu, dus we kijken het met vertrouwen tegemoet", aldus Kist. "Door corona konden we niets doen. Nu de versoepelingen intreden staan we te springen om weer iets te doen."

Daarnaast werken Kist en Schuurman aan een feestweekend in september. "Vanaf 23 september vervallen waarschijnlijk veel regels", vertelt Kist. Daarom willen we in dat weekend donderdag tot en met zondag elke dag iets organiseren. Elke dag krijgt dan een eigen thema. Er komt straattheater, lekker eten en iets voor kinderen. Het wordt niet gigantisch hoor, we houden het kleinschalig voor Meppelers onder elkaar. Feesten omdat we weer vrij zijn om te bewegen."

