Verschillende kleurcodes voor vakantielanden: 'Iedereen wil gewoon kunnen reizen'

Reizigers uit die landen hoeven bij terugkomst in Nederland geen negatieve test meer te laten zien, en ook hoeven zij niet meer in quarantaine.

Nog lang niet alle vakantielanden zijn 'op geel' gesprongen. In Frankrijk geldt namelijk nog code oranje, wat een vakantie voor de toerist erg moeilijk maakt. Zo word je geadviseerd na een verblijf in dat land tien dagen in thuisquarantaine te gaan.

Vertrouwen

Coby Hoogenberg van vakantiepark Bosc Negre merkt ook dat Frankrijk in ons land nog op code oranje staat. "Normaal gesproken komen er altijd veel mensen uit Nederland. Ik heb al wel boekingen van mensen die bijvoorbeeld al een half jaar hebben geboekt. Maar nieuwe blijven uit."

Toch heeft de eigenaar van het vakantieoord in de Dordogne nog wel vertrouwen dat de toeristen uit Nederland 'gewoon' komen. "Ik heb er vertrouwen in dat het allemaal goedkomt. Zorgen maken en er wakker van liggen heeft geen zin. De mensen weten ook dat het goed gaat komen. De toeristen kun je niet tegenhouden om te gaan reizen. Bovendien is Nederland veel te klein om iedereen daar te houden. Als je ziet hoeveel Nederlanders er bijvoorbeeld in Drenthe op vakantie gaan tijdens Pasen, dan is het er toch te druk?", vraagt Hoogenberg zich af.

Vakantiepark Bosc Negre (Rechten: Coby Hoogenberg)

Versoepeling

Er kwam vandaag ander goed nieuws voor de Drent die over de landsgrenzen heen kijkt. De EU-lidstaten zijn het namelijk eens geworden over versoepeling van de reisbeperkingen. Het betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers niet meer hoeven te testen of in quarantaine hoeven te gaan. Voor reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, wordt nog wel een negatieve test verwacht.

Dat voorkomt alleen niet dat mensen uit onze provincie vanwege de verschillende reisadviezen en bijkomende onzekerheden nu nog terughoudend zijn. Dat merken ze niet alleen in de Franse Dordogne, ook bij reisbureau TravelXL in Borger merken ze het op. "We zien wel dat er iets meer vraag komt, maar voor reizen op korte termijn zijn mensen nog terughoudend. Iedereen zit er gewoon op te wachten dat mensen weer onbeperkt kunnen reizen", vertelt eigenaar Annie Veenema. "En dat niet voorafgaand aan een reis nog aan allerlei voorwaarden moet worden voldaan, zoals een verplichte coronatest."

Maar wat als een provinciegenoot zich van alle kleurcodes niks aantrekt, en reist naar een gebied met een verscherpt reisadvies? "Als landen nog de kleurcode oranje hebben, dan mag je er eigenlijk helemaal niet naartoe", aldus Veenema. Frankrijk is daar dus een voorbeeld van. "Het reisadvies is dat je er alleen naartoe mag bij een noodzakelijke reis. En een vakantie naar Frankrijk wordt niet als noodzakelijk gezien. Drenten die nu tóch afreizen naar Frankrijk om vakantie te vieren, moeten in ieder geval goed navragen of zij goed verzekerd zijn."

Ook nog inreisbeperkingen voor Duitsland

Wil je dus morgen al afreizen voor een vakantie naar een oranjegebied als Frankrijk, dan brengt dat risico's met zich mee. Maar ook voor gele gebieden als Duitsland blijven nog inreisbeperkingen gelden. Voor het vertrek naar de oosterburen is een registratie verplicht, in de vorm van een negatieve coronatest die je moet uploaden. Ook na aankomst in Duitsland is er de mogelijkheid een test af te leggen, maar de uitslag moet dan wel in quarantaine afgewacht worden. Een boodschap of tankbeurt vlak over de Duitse grens blijft overigens wel gewoon toegestaan. Vanaf 30 mei is bezoek korter dan 24 uur zonder beperkingen toegestaan.

De Rijksoverheid waarschuwt mensen dat er in gele gebieden nog altijd regels gelden. "Het is belangrijk dat reizigers zich heel goed voorbereiden op de reis en zich ook tijdens hun verblijf en bij terugkeer op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De situatie in een land kan snel veranderen."