Assen onderzoekt schade door trillingen elektrische bussen

Elektrische bussen zijn volgens vervoersbedrijf Qbuzz zwaarder dan benzine- en dieselvarianten vanwege de grote accu's. Samen met de andere verdeling van het gewicht over de bus kan dat voor trillingen zorgen.

Scheuren

Kapper Hendrik Wielinga van Glamour Haar aan de Oostersingel heeft flink wat scheuren in de strakke witte muren van zijn kapperszaak. Drie jaar geleden heeft hij de hele zaak nog op de kop gehad en de muren zagen er volgens Wielinga perfect uit, maar dat is nu wel anders. "Het zijn oude panden hier, waar ook wel scheuren in zaten, maar die in mijn zaak zaten er zeker nog niet. En een grote scheur die er al zat, is groter geworden", vertelt Wielinga.

De bussen die naar het station van Assen moeten, rijden pal langs de gevel van Glamour Haar. Meestal een paar per uur. Wielinga merkt dat ook buiten het werk, want hij woont naast zijn zaak. Wielinga: "In de woonkamer zit een scheur die helemaal van de slaapkamer naar beneden door de woonkamer richting de fundering loopt. Als de scheuren nog groter worden, dan zou dat vervelend zijn. Mocht je je huis ooit willen verkopen, dan kijken mensen daar uiteraard naar."

De kapper is niet de enige die last heeft van de trillingen. Ook andere buurtbewoners merken het zodra er een zware bus voorbij komt rijden. "Zeker 's avonds laat heb je het wel door als er een bus door onze straat dendert", zegt een bewoner van de Stationsstraat, die laat weten dat de gemeente zijn klacht serieus neemt. "Schade zoals bij de kapper heb ik nog niet, maar ik zou niet willen dat er iets met mijn huis gebeurt."

Leren van Groningen

Voor de gemeente Assen is het nog te vroeg om te zeggen of de trillingen daadwerkelijk veroorzaakt worden door de elektrische bussen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er samen met het OV Bureau Groningen Drenthe wordt uitgezocht wat de oorzaak is van de trillingen. Er rijdt ook ander zwaar verkeer, zoals vrachtwagens en trekkers, door het centrum van de provinciehoofdstad.

Assen heeft wel alvast contact opgenomen met de gemeente Groningen, waar al langer klachten zijn van inwoners over trillingen van bussen. Projectleider Herman Lubbers van de gemeente Groningen benadrukt dat hij niets weet over de situatie in Assen, maar laat weten dat er op bepaalde plekken in zijn gemeente een oplossing is gevonden voor de trillingen.

"Na klachten hebben we langs drukke busroutes anti-trillingsschermen in de grond geplaatst en dat blijkt te werken. We gaan binnenkort bij de Westerhaven weer schermen plaatsen. Maar elke plek is anders en je zult dus goed onderzoek moeten doen om erachter te komen waar de trillingen vandaan komen", zegt Lubbers.