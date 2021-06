Drentse kippenboeren over ophokplicht: 'Kippen moeten gewoon weer naar buiten'

"Sinds 1998 kunnen de kippen bij ons naar buiten. Dat ze nu, midden in de zomer niet naar buiten kunnen, dat past niet bij ons bedrijf", zegt Bouwhuis. "Als de dieren vanwege de veiligheid binnen moeten blijven, dan heeft niemand daar moeite mee. Dan moet dat gewoon. Maar in de regio's waar het veilig is, zoals in Drenthe waar geen geval van vogelgriep is geweest, moeten de kippen gewoon weer naar buiten."

Financiële gevolgen

Dat de kippen al maanden binnen zitten heeft ook financiële gevolgen. De eerste zestien weken na de ophokplicht blijft de kip de status van vrije-uitloopkip behouden. Na die tijd moeten de eieren verkocht worden als scharrelei. "Dat betekent een waardevermindering", legt Bouwhuis uit. "Er zit meer dan 4 cent verschil tussen een scharrelei en een vrije-uitloopei. De kippen produceren hier 300.000 eieren per week. Dus dat is een hoop geld."

De kippen kunnen dus niet naar buiten, maar hebben wel toegang tot de koude scharrelruimte. In de zomer kunnen de kippen hier verkoeling zoeken en in de winter wordt het ook wel de 'binnentuin' genoemd. Bouwhuis: "Maar met aangenaam weer willen de kippen natuurlijk massaal naar buiten. Nu het niet kan, leggen ze niet minder eieren. Ze vinden het wel lekkerder om buiten te zijn."

Status behouden

Met de brandbrief hopen de boeren dus dat in de regio's waar het veilig is, de kippen weer zo snel mogelijk naar buiten kunnen. Daarnaast willen ze dat de eieren de status van vrije-uitloop blijven behouden als de kippen tijdens een volgende dreiging van vogelgriep weer naar binnen moeten.

De boeren wachten nog op een reactie van minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. "Dat is overigens een vreemde zaak, want ze heeft de brief ontvangen, maar ze zegt van niet. Ik denk dat ze de mailbox beter na moet kijken, want de brief is verstuurd."