Coronajaar zorgt voor tekort van ruim een miljoen bij Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft in coronajaar 2020 een verlies geboekt van ruim 1,2 miljoen euro. Dit verlies kan nog verder oplopen naar ruim 1,6 miljoen euro. De luchthaven had een tekort van ruim 1,3 miljoen begroot.

Dat blijkt uit het voorlopige jaarverslag 2020. Er is onduidelijkheid over NOW-steun van ruim vier ton. Als deze bijdrage van de Rijksoverheid in coronatijd moet worden terugbetaald, wordt het verlies uiteraard groter. Later dit jaar komt daar duidelijkheid over. Het jaarverslag kan dan ook definitief worden gemaakt.

Uiteraard zorgde corona voor een enorme dreun. De eerste twee maanden van 2020 waren zoals het jaar ervoor, daarna stokte het. AIS stopte met vliegen vanaf Eelde naar Kopenhagen, het Britse Flybe ging failliet, waardoor ook de lijn naar Londen verdween. Daarna ging het hard. "Reisbeperkingen zorgden voor een krimp van een historische omvang, en de sector werd met financiële steun letterlijk in de lucht gehouden. De discussie over de toekomst van een duurzame, veilige en gezonde luchtvaart kreeg daarmee tevens een andere dimensie", staat in het verslag.

Lening

Afgelopen jaar werden er alleen de hoogst noodzakelijke investeringen gedaan in de luchthaven. Een besluit over de renovatie of nieuwbouw van de brandweerkazerne werd uitgesteld. Voor komend jaar wordt het onderkomen van de brandweer als belangrijkste investering gezien. De nieuwe aandeelhouder FB Oranjewoud heeft nu een aanbod gedaan. GAE kan een miljoen lenen voor de broodnodige vernieuwing.

