Blues op de camping in Grolloo: 'Als het festival er niet is, dan nemen wij het mee'

"We wilden toch een beetje sfeer proeven", vertelt Marco uit Vlaardingen, terwijl hij met een speciaalbiertje in zijn hand achteroverleunt in zijn campingstoel. Achter hem siert zijn retro camperbusje. Hij heeft zijn eigen festivalsetting gecreëerd en speelt bluesliedjes op zijn gitaar. Met een grote grijns: "Als het festival er niet is, dan nemen wij het festival wel mee."

Ook Geert Hulsof uit Exloo is weer van de partij. "We hadden de plek toch al besproken, dus we dachten: laten we maar gaan", vertelt hij. Hij heeft zijn vrouw meegenomen en een paar vrienden. Ze genieten van een borrel, met een bluesmuziekje op de achtergrond. "En wat wil het toeval: het is ook nog hartstikke mooi weer."

Herinneringen ophalen

Toegegeven. De sfeer die er nu op de camping hangt is niet te vergelijken met de sfeer tijdens een festival. "Andere jaren kwamen we 's nachts terug en dan zat je nog met een mannetje of vier of vijf, met gitaar en alles, en whiskey erbij, en dat was helemaal top", vertelt Marco. "En ja, dat mis je nu een beetje."

Maar het mag de pret niet drukken. Hulsof: "We halen die herinneringen van toen gewoon allemaal weer op deze week. Het wordt elke dag al een beetje drukker. En we komen allerlei mensen tegen die we hier normaal ook zien. Hartstikke gezellig."

Tentoonstelling Harry Muskee

De meeste bluesfanaten die nu op de camping staan brengen dit weekend een bezoekje aan de nieuwe tentoonstelling over Harry Muskee in het C+B museum in Grolloo. Want ook dat is het bluesfestival: een hommage aan de in 2011 overleden Muskee. Het museum en de nieuwe tentoonstelling openen vandaag voor publiek. Marco: "We gaan daar even kijken. En dan eindigen we natuurlijk met een biertje op het terras. Zo kunnen we mooi nabespreken wat we allemaal hebben gezien."

Of ze volgend jaar weer op de camping staan? "Zeker weten", antwoorden ze allebei. Ze hebben er alle vertrouwen in dat het Holland International Bluesfestival dan weer door zal gaan. "Corona is dan wel weg toch?", zegt Hulsof. "We blijven in elk geval positief!"