Kamsalamander verspreidt zich poel voor poel in Oude Willem

Een van de opvallende successen is de kamsalamander. Speciaal voor deze zeldzame salamander is een keten van poelen aangelegd en dat blijkt te werken. Ecoloog Widmar van der Meer houdt de amfibieën in de gaten en ziet dat ze zich verspreiden.

Stapstenen

De kamsalamander, het grootste amfibie van West-Europa, kwam vroeger redelijk algemeen voor. Door watervervuiling en het verlies van leefgebied staat de soort inmiddels hoog op de Rode Lijst. Maar in het Drents-Friese Wold voelen ze zich thuis en dankzij de maatregelen in Oude Willem gaat het daar ook goed met de zeldzame soort.

"Van kamsalamanders is bekend dat ze zo'n vijfhonderd á zevenhonderd meter kunnen overbruggen van poel naar poel", legt Van der Meer uit. "We hebben dus door het hele gebied om de vijfhonderd meter poelen aangelegd als een soort stapstenen in de hoop de soort te verleiden om het gebied in te trekken."

Poel hoppen

De aanpak is een succes want een aantal poelen is al in gebruik door de dieren. Van der Meer heeft een aantal amfibieënfuiken geplaatst. "Wonder boven wonder zwemt er van alles wat in. En er zitten kamsalamanders in."

"Ik ben hier twee jaar aan het bemonsteren en ik zie dat er elk jaar één extra poel of soms zelfs twee poelen bij komen waar de salamander in een keer in zit. In het eerste jaar zagen we in de poel die het dichtst bij de oude locatie lag al meteen leven. Dat vond ik al heel raar want ze zeggen vaak dat er na drie jaar vegetatie in zo'n poel komt. En dan komen de kamsalamanders. Maar ze zaten er al meteen in."

Nu, weer twee jaar later, zijn al op vijf locaties kamsalamanders gevonden. "Als ik dit zo zie heb ik echt wel de hoop dat het goed gaat komen", besluit Van der Meer.

