Jack Nieborg van Shakespearetheater: 'Eindelijk, we mogen weer!'

"Eindelijk", zegt regisseur Jack Nieborg in het RTV Drenthe-programma 'Cassata'. "We zijn ongelofelijk blij dat we weer kunnen spelen. Het is in 1946 in Diever ooit begonnen als een bevrijdingsfeest en dat voelt nu ook weer een beetje zo. Het was bij de eerste repetitie net als koeien die voor het eerst in de wei komen. We hebben in maart met het bestuur gezeten van jongens als we weer kunnen spelen in de zomer moeten we nu beginnen met de voorbereiding. En dit is echt onze droom zoals het er nu voorstaat."

Komedie en tragedie

De acteurs spelen vanavond dus niet één, maar twee voorstellingen. En ook nog tegenpolen; een tragedie en een komedie. "We willen ook laten zien dat de tragedie een komische kant heeft en dat in een komedie een tragische kant zit. Comedy of Errors gaat over een tweeling die in hetzelfde dorp verblijven zonder dat ze dat van elkaar weten. MacBeth gaat over iemand die hoort dat hij koning kan worden en daar moorden voor pleegt."

Nieborg is blij dat het lange stilzitten voorbij is. "In het begin voelt het als een soort cadeautje, een sabbatical, maar na een bepaald moment duurt het te lang en dan denk je: ik kan mijn ei niet kwijt. Gelukkig ben ik de tijd goed doorgekomen, ik had wat projecten lopen en ik kreeg wat vervangende klusjes."

Goede chemie

Maar het Shakespearetheater en de voorstellingen van Shakespeare zijn toch wel zijn grote passie. "Die stukken van Shakespeare zijn onuitputtelijk. Elk jaar heb ik nog het gevoel: oh de voorstelling die we nu gaan doen wordt de mooiste."

Nieborg is de derde regisseur in de 75 jaar dat het theater bestaat. Hij zit er sinds 2000 bij. "We hebben als groep een goede chemie met elkaar te pakken." Dat is volgens hem ook de kracht van het theater. "Bij een voorstelling zijn meer dan honderd vrijwilligers uit het dorp betrokken, van spelers tot parkeerwachter. Niemand is echt de baas, maar tegelijkertijd is iedereen ook een beetje directeur van wat hij doet. We laten elkaar in onze waarde."

75 jaar

Het theater is voortgekomen uit een bevrijdingsfeest in 1946. "Het was een groep mensen die dacht we gaan iets leuks doen met elkaar. Iemand zei toen 'ik ken wel een leuke plek in het bos en zullen we daar een toneelstuk doen'. En huisarts Dirk Broekema stelde toen voor om Shakespeare te spelen. Tijdens zijn werk was hij met het werk van de schrijver in aanraking gekomen toen hij figureerde bij het beroepstoneel. Ze hebben toen Midzomernachtsdroom gespeeld en dat was zo'n succes dat ze het een laar later weer hebben gespeeld. Dat was het begin."

De 25 voorstellingen zijn altijd uitverkocht. "Er is heel veel belangstelling uit het hele land", zegt Nieborg. "Heel veel mensen willen het graag een keer zien. Op de een of andere manier lukt het ons om iets te maken wat heel veel mensen leuk vinden. "

Corona

Door corona kunnen er geen 1.000 mensen in de zaal maar 200. Ook is de zaal aangepast in verband met corona. "We hebben de zaal verdeeld in zes sectoren, zodat de mensen toch op anderhalve meter afstand van elkaar kunnen zitten. Er zijn een soort catwalks waar acteurs overheen kunnen lopen. "We hopen dat we nog meemaken dat we meer mensen binnen kunnen laten. De première is in augustus dus ik hoop dat we dan meer mogen. We hebben ruimte voor 750 mensen per voorstelling. Ook zijn we bezig met een livestream, zodat mensen thuis de voorstelling, kunnen volgen."