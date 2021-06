Kinderen onderzoeken het slootwater tijdens de Slootjesdagen

Het is de zevende keer dat de Slootjesdagen georganiseerd worden door het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN). Vandaag, gisteren en morgen doen dertig kinderen samen met IVN Roden-Norg onderzoek naar de kwaliteit van het Oostervoortsche Diep bij natuurgebied het Noordsche Veld. Vorig jaar gingen de Slootjesdagen door corona niet door, dus dit jaar is het onderzoek extra belangrijk, volgens de organisatie.

Landelijk onderzoek

Niet alleen in Norg staan kinderen bij de sloot, de Slootjesdagen is een landelijk initiatief. "We willen de kinderen meenemen de natuur in. Dat is het belangrijkst", zegt Bert van der Pol van IVN Roden-Norg. De waarnemingen die de kinderen doen in het slootwater worden verzameld en opgestuurd naar het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). "We kijken vooral naar de beestjes die we tegenkomen, de helderheid en de pH-waarde."

"Bepaalde soorten diertjes kunnen heel goed tegen vervuild water en andere soort juist helemaal niet. Als je veel insecten of andere beestjes tegenkomt die niet tegen vervuild water kunnen, dan weet je dat het water eigenlijk best schoon is", legt Van der Pol uit.

IVN Roden-Norg

IVN Roden-Norg organiseert sinds twee jaar weer een Slootjesdag. Veel kinderen gaven gehoor aan de oproep: maar liefst dertig kinderen staan met een schepnetje en op laarzen langs de waterkant. Rolinda Tinge van de organisatie vindt het mooi om te zien dat zoveel kinderen en ouders de natuur intrekken: "Wij vinden het ontzettend belangrijk dat kinderen in aanraking komen met de natuur. Als je ze dat van jongs af aan leert, nemen ze dat hun hele leven mee."

Lees ook: