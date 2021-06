Jenny en Toos wandelen 13.000 euro bij elkaar voor strijd tegen kanker

Vanmiddag kwamen ze over de finish en het is niet voor niets geweest. In totaal werd met de wandeltocht 12.998 euro opgehaald. "Gekkenhuis", zegt Berends. "Ik zei vanochtend dat ik met 10.000 euro héél erg blij zou zijn. Toos en ik zijn dus meer dan tevreden met dit bedrag", lacht ze.

En die bijna dertienduizend euro hoeft nog niet eens het eindstation zijn. "Misschien komt er nog wat bij. Er zijn nog wat mensen die een verdubbeling van een bedrag hebben toegezegd, dus we moeten nog even wat telefoontjes plegen", zegt Berends.

Alpe d'Huzes

De wandeltocht van Berends en Herms vindt zijn oorsprong in het evenement Alpe d'Huzes. Dat kon dit jaar vanwege corona niet doorgaan, dus verzonnen de wandelaars iets anders om een bijdrage te leveren in de strijd tegen kanker. Jenny kwam met het idee en wilde de toch eerst alleen afleggen, maar Toos voegde zich bij haar. Zij verloor haar man aan de ziekte en Jenny een goede vriendin.

Onderzoek

"We zijn geen chirurgen. Maar je kan mensen helpen door te wandelen en zorgen dat er geld wordt opgehaald voor onderzoek", legt Toos uit. "Kanker staat niet stil en het onderzoek gelukkig ook niet. Hiervoor willen we heel veel geld bij elkaar lopen."

Meer mensen hoorden over het plan van de twee vriendinnen en boden aan om mee te lopen. Zo'n zestien fanatieke lopers vergezellen Jenny en Toos per dag en daarvoor zoekt iedereen eigen sponsors. Op 3 juni is de tocht begonnen. Dat was de dag waarop eigenlijk de Alpe d'Huez in Frankrijk zou worden beklommen.

Jenny en Toos wandelen de laatste etappe (artikel gaat verder onder de video):

Over de route is goed nagedacht. De plaatsen die de wandelaars aandoen zijn met een reden en op naam gekozen. Zo begon de tocht in het buurtschap Ziek in Gelderland en voerde hij daarna via de Heelweg door Lichtenvoorde. Op die manier doorloopt de route kriskras het proces dat een kankerpatiënt meemaakt.

Nooit gedacht

Finishplaats Nooitgedacht is volgens Jenny een passend slotstuk van hun tocht. "Deze naam is allesomvattend. Ook voor onszelf. We hadden nooit gedacht dat we hieraan zouden beginnen en dat alles zich op deze wijze zou uitvouwen."

In Orvelte, de verblijfplaats voor de laatste etappe, slapen Jenny en Toos in een bijzonder onderkomen: een truck. Die wagen is van Toos en haar overleden man geweest. "Toen de kinderen over de tocht hoorden zeiden ze: 'Jullie moeten de laatste nacht daar slapen'. We hebben goed geslapen, het was wel gezellig", zegt Toos.

De twee vriendinnen konden tijdens hun wandelingen op veel support rekenen. "Ik ben wel geëmotioneerd", geeft Jenny toe. "We hebben echt geen moeite hoeven doen om alles voor elkaar te krijgen. Overal hebben we bijvoorbeeld gratis kunnen overnachten. Mensen hebben ons echt enorm gesteund."