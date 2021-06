DeFKa wil stedelijk museum in 'vrouwenhuis' van Assen

Het Asser kunstenaarsinitiatief DeFKa wil graag een stedelijk museum voor hedendaagse kunst en architectuur in het voormalige 'vrouwenhuis'. Dit monumentale pand naast het stadhuis, waarin vroeger enkele vrouwenorganisaties zaten, staat al enige tijd leeg. Volgens Gert Wijlage van DeFKa is dat 'bij uitstek een geschikte locatie' voor een stadsmuseum.

Wijlage doet z'n verzoek aan het college van B en W. Hij haakt daarmee in op plannen van de gemeente om het gebied De Menning, waar het stadhuis aan grenst, een flinke impuls te geven. "En daar kan de vestiging van een stedelijk museum een belangrijke bijdrage aan leveren", vertelt Wijlage.

Al jaren op zoek

Hij is met DeFKa, Departement voor Filosofie en Kunst Assen, al jaren op zoek naar een nieuwe locatie voor een stadsmuseum. De plek waar ze jaren zaten met het Stedelijk Museum voor Hedendaagse Kunst (SMAHK), de vroegere Veeningerlandschool, is gesloopt voor woningbouw. Sindsdien leidt DeFKA een zwervend bestaan. Vier jaar geleden lanceerde Wijlage al eens het idee voor een museum, dat jaarlijks zes ton moest kosten. Maar dat vond de gemeente te gortig.

Ondertussen is ook het kunstenaarscollectief CAMPIS opgestaan. Dat is ook bezig om de gemeente zover te krijgen dat er een modern kunstencentrum komt. Deze kunstenaarsgroep stond op toen KINK, Kunst in de Nieuwe Kolk, moest stoppen. In KINK hield het Drents Museum vier jaar lang exposities van moderne kunst, als verlengstuk van het Museum aan de Brink. Dat stopte toen de gemeente de subsidie introk.

Mooie stadsentree met kunst

Maar Gert Wijlage van DeFKa haakt nu meteen in op een investering die Assen dit jaar nog wil doen in het gebied rond De Menning. Die wil het 'versteende gebied', met ook een leegstaande pizzeria, als één van de belangrijke entrees van de binnenstad upgraden. Uit het binnenstadsfonds zou daarvoor 150.000 euro moeten komen. Wijlage vindt dit bij uitstek het goede moment, om het lege pand aan de Noordersingel een kunstfunctie te geven.

Vanuit de parkeergarage Stadhuis komen bezoekers regelrecht uit op de Menning en op de Noordersingel, met het monumentale pand, dat bekend staat als 'het vrouwenhuis'. "Ik denk dat een modern stadsmuseum meteen een flinke impuls kan betekenen voor de aantrekkelijkheid van de binnenstad."

Uitgelezen kans

Volgens Wijlage heeft de gemeente in de binnenstadvisie de mond vol van het belang van kunst en cultuur om de binnenstad aantrekkelijk en levendig te maken. "Maar in de praktijk zie ik van dat kunstbeleid weinig terug. Hedendaagse kunst en architectuur verdient een vaste plek in de stad. Waarom niet in dit gemeentelijke pand. Als ze dan toch de entree van dit stadsdeel willen verbeteren, dan is dit een uitgelezen kans om hier moderne kunst een plek te geven."

Volgens Wijlage is het zonde het gemeentelijke monument ook een woonfunctie te geven, zoals dat is gebeurd met naastgelegen gebouwen. "Geef het dan een publieke functie, in de vorm van een stadsmuseum, want pas daarmee versterk je deze stadsentree."

Overleg met gemeente

De gemeente heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op het verzoek van DeFKa. Wel is er al een tijdje overleg met CAMPIS, de kunstenaarsgroep die ook een stedelijk museum wil realiseren. Een serieuze locatie die in beeld zou zijn, is een monumentaal pand aan de Vaart Noordzijde waar voorheen Stichting De KunstSalon Assen tentoonstellingen hield. Dit pand is al weer enkele jaren in handen van Beursgenoten, van ondernemer Geert Schaaij. Maar die zou er weer vanaf willen. Daarover komt binnenkort meer duidelijkheid.

