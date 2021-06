120 keer Wiebe Kruijer: aan alles komt een eind

De 88-jarige Kruijer voelt zich vereerd: "Ik had nooit verwacht dat mijn boek voor de radio geschikt zou zijn. En mijn dank aan Robbert Oosting, hij heeft het enorm goed gedaan." Na 120 afleveringen komt er een eind aan de serie. Niet omdat het niet leuk was, maar de koek is domweg op, volgens Drenthe Toen-redacteur Lydia Tuijnman. "We hebben het hele boek doorgewerkt en we willen niet in herhaling vallen."

Waargebeurd

Kruijer beschikt over een fenomenaal geheugen. Tot in de kleinste details tekent hij de gebeurtenissen tussen 1933 tot eind 1959 op in zijn boek. Zelf vindt hij zijn geheugen niet uitzonderlijk: "Voor mij is dat normaal. Het is niet iets waar je op kunt oefenen, het is er gewoon." Nauwgezet noteerde hij zijn jongensavonturen rond Eelderwolde. "Ik heb er wel tien jaar over gedaan, om het allemaal te boek te stellen. Niet dat ik elke dag een verhaal schreef, maar ik was er wel regelmatig mee bezig. En je kunt ervan uitgaan dat alles waargebeurd is, misschien heb ik wel eens wat informatie overgeslagen, maar wat er staat, dat klopt."

Opgedroogde poep

Allerhande onderwerpen komen aan de orde in het boek. Van wat er in huize Kruijer op tafel kwam en wat voor spelletjes de kinderen destijds speelden, tot aan het bezoek van de schoolarts. Een tragische gebeurtenis was de dood van een buurjongetje, Paultje, die door een Canadese tank werd aangereden.

Maar ook zijn er hilarische anekdotes. Kruijer verhaalt smakelijk hoe hij tijdens het melken een zwiepende koeienstaart tegen zijn hoofd krijgt. "Op zich niet zo erg, zou je denken, maar als zo´n staart vol zit met keiharde opgedroogde poep, dan is dat echt geen pretje. Man, man, ik voel het nu zowat nog! Ik gaf die koe een klap, maar daar had ik alleen mezelf mee. Het dier liep doodleuk weg en ik kon met m´n halflege emmertje melk weer terug naar het hek."

Wiebe Kruijer, thuis in Kropswolde, met zijn boek (Rechten: RTV Drenthe/Lydia Tuijnman)

Scholtenhuis

Sommige onderwerpen uit het boek blijven Kruijer bezighouden. Zo vraagt hij zich af wat het lot was van een man die hij dagelijks in de bus op weg naar school tegenkwam. Deze student werd door Duitsers uit de bus gehaald. Kruijer ging ervanuit dat hij was afgevoerd naar het beruchte Scholtenhuis in Groningen, en dat als zovelen met de dood had moeten bekopen. "Toen het boek uitkwam kreeg ik een reactie van een mevrouw. Die vertelde dat die jongen ontsnapt is uit die gevangenis en daarna ondergedoken. Hij heeft de oorlog overleefd. Geweldig om dat te horen."

Er is hier maar één Wiebe Kruijer

RTV Drenthe-presentator Robbert Oosting was de vaste voorlezer van de wekelijkse hekkensluiter van het radioprogramma Drenthe Toen. Toen het er een keer op leek dat hij verstek moest laten gaan en een andere collega gevraagd werd om het klusje over te nemen, was dat toch zijn eer te na. Met de gevleugelde woorden "Er is hier maar één Wiebe Kruijer, en dat ben ik!" haastte hij zich de studio in, om zijn bijdrage alsnog in te spreken.

Na 120 afleveringen van Wiebe Kruijers´ jeugdherinneringen stopt de serie, Drenthe Toen moet op zoek naar een nieuwe afsluiter. Wiebe Kruijer is er niet rouwig om. "Welnee, het is toch prachtig dat we dit mochten beleven. Aan alles komt een eind, ook aan de jeugdherinneringen van Wiebe Kruijer."

Het hele gesprek met Wiebe Kruijer wordt vandaag uitgezonden in het radioprogramma Drenthe Toen, tussen 12.00 en 14.00 uur. De laatste aflevering van Wiebe Kruijers´ jeugdherinneringen wordt uitgezonden op 20 juni, de laatste aflevering van Drenthe Toen voor de zomerstop.