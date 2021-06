Zonkracht 7, heb jij het al gemerkt?

Als de zonkracht 7-8 is, kun je in 10-15 minuten verbranden (Rechten: ANP / Hollandse Hoogte / Venema Media)

De afgelopen dagen heb je het misschien wel gemerkt aan je huid: de zonkracht is erg hoog. Op een schaal van 1 tot 10 werd in het Noorden zonkracht 7 gemeten.

Die zonkracht wordt door de zonkrachtschaal van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) in samenwerking met KWF Kankerbestrijding omschreven als 'sterk'. Wanneer de zonkracht zó hoog is, kun je binnen 10 tot 15 minuten verbranden, is in de tabel te lezen.

Kreeftskeerkring

Zonkracht is een maat voor de hoeveelheid ultraviolette straling (uv-straling) die wordt gemeten. In elk seizoen en op elk moment van de dag is die uv-straling weer anders. Nu we richting de langste dag van het jaar gaan, staat de zon loodrecht op de Kreeftskeerkring, een breedtegraad op het noordelijk halfrond van de aarde. Hierdoor neemt de zonkracht toe, legt weerman Roland van der Zwaag uit.

Wolken en pollen

Bovendien ligt Drenthe deze dagen vlak bij de kern van een hogedrukgebied. Dat hogedrukgebied zorgt ervoor dat er vrijwel geen wolken zijn. En wolken kunnen er juist voor zorgen dat de zonkracht minder wordt. Geen wolken betekent dus een hogere zonkracht.

Niet alleen wolken hebben dit effect, maar ook vocht, pollen van bloeiende grassen of stof van verkeer, zoals vliegtuigen, en industrie in de lucht houden de uv-straling een beetje tegen. "Toen er tijdens het begin van de coronacrisis minder vliegverkeer was en de lucht schoner was, was de zonkracht dan ook hoger", noemt Van der Zwaag als voorbeeld. "En omdat er op dit moment weinig stroming in de lucht zit, blijven die pollen en dat stof hangen. Als we een Noordenwind hadden gehad, was dat heel anders."

Zonkracht 8

Een zonkracht hoger dan 7 komt in Nederland niet vaak voor. Van der Zwaag ziet dat op 11 juni 2017 een zonkracht van 8,7 door het KNMI werd gemeten, "maar hoger dan 8,1 was in twintig jaar tijd nog niet eerder gemeten". De meting wordt altijd afgerond op hele getallen.

Benieuwd wat voor weer het wordt de komende dagen? De verwatchting voor Drenthe vind je hier.