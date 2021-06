Ilse de Haas als 'gelegenheids-bakkeniste' op WK podium in Le Mans

Ilse de Haas (26) uit Assen is gisteren als gelegenheids-bakkeniste derde geworden in de strijd om het wereldkampioenschap in de zijspanklasse. Op het circuit van Le Mans stapte ze in de bak bij de vijfvoudig wereldkampioen Pekka Paivarinta uit Finland. Op vrijdag kwam het duo, tijdens de openingswedstrijd van het WK-seizoen, al als vierde over de streep.

De Haas verving in Frankrijk de vaste passagier van Paivarinta: Kim Friman. Hij brak tijdens de derde vrije training z'n voet.

Geen pak of helm

"Ik was gewoon als toeschouwer in Le Mans. Ik had niet eens een pak of een helm bij me en ook geen WK licentie. Via de KNMV kon ik dat op het allerlaatste moment nog regelen. En ik heb een pak geleend van m'n Franse collega Emanuelle Clement", laat De Haas vanuit Frankrijk weten.

Of ze de volgende WK-ronde, over twee weken in Hongarije, weer instapt bij de Fin is nog maar de vraag, want dan begint haar eigen wedstrijdseizoen. Met de Scott Lawrie uit Schotland rijdt ze mee in de strijd bij het Britse Superbike-kampioenschap.

Podium

De overwinning ging gisteren naar het Zwitserse koppel Markus Schlosser and Marcel Fries. Zij finishten vrijdag als tweede achter het koppel Tim Reeves en Kevin Rousseau.

De tweede plaats op het podium werd gisteren ook bezet door een vrouw. De Française Emmanuelle Clement, die normaal gesproken de vaste bakkeniste is van Bennie Streuer uit Grolloo, kwam met Todd Ellis als tweede over de streep. Een dag eerder finishte het duo als derde.

Bennie Streuer

Streuer moest het openingsweekend van het WK missen. Hij crashte op 9 april tijdens een test in Duitsland. Al na zes rondes ging het mis. Het span botste frontaal op een muur. De voormalig wereldkampioen hoopt tijdens het WK Superbike van 23 tot en met 25 juli op het TT Circuit z'n rentree te maken. Daar wordt dan de derde WK-ronde van het seizoen verreden.

Kees Endeveld achtste

Kees Endeveld uit Grolloo finishte met zijn passagier Hendrik Crome op het circuit van Le Mans twee keer als achtste. En dat leverde gemende gevoelens op. "Mijn rondetijden waren zowel in de training, als in de twee races aanmerkelijk beter dan twee jaar geleden toen we hier voor het laatst reden. Maar ik had erop gerekend dat ik daarmee toch hoger zou eindigen", laat Endeveld vanuit Le Mans weten.

Bijzonder startveld

Er verschenen dit weekend vijftien combinaties aan de start bij de openingswedstrijd om de wereldtitel. Onder hen zeven Franse gastrijders. Een aantal vaste WK deelnemers moest verstek laten gaan vanwege de strenge corona-maatregelen die in Frankrijk gelden.