Walid Khan verrast bij rentree in Duits Supersport 300-kampioenschap

Walid Khan (21), die opgroeide in Coevorden, verraste vandaag vriend en vijand bij z'n rentree in de motorsport. In de strijd om het Duitse Supersport 300-kampioenschap (IDM) won hij in Tsjechië meteen zijn eerste race.

De voormalig Red Bull Rookies-coureur vervangt dit weekend Leo Rammerstorfer bij Team Freudenberg KTM. De Oostenrijker moet verstek laten gaan vanwege verplichtingen in de Oostenrijkse Junior Cup.

Dankbaar

Khan was in 2017 ook al actief voor het Duitse team in de toenmalige NEC Moto3 klasse. Toen eindigde hij op de tweede plaats in het eindklassement. Later reed de Drent ook nog in het WK Supersport 300. Maar na 2019 raakte hij geen motor meer aan. Hij had simpelweg niet de mogelijkheden om te racen. Op z'n Facebook-pagina toont Khan dan ook z'n grote dankbaarheid aan Team Freudenberg.

"Ik wilde wel eerder racen, maar ik had geen mogelijkheid. Dit betekent zoveel voor me. Ik ben zo blij dat ze me een kans geven en in me geloven. Ik kan ze niet genoeg bedanken", laat Khan vanuit Tsjechië weten.

In de tweede race vanmiddag in het Tsjechische Most finishte de talentvolle coureur als vijfde. Of z'n rentree een vervolg krijgt, is nog niet bekend.

