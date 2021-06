Professor Pannenkoek wil met zijn ambacht een landelijk bekend merk worden

Het is Levi's bedoeling om culinaire pannenkoeken te gaan serveren. Het restaurant binnen is nog niet klaar, maar de ondernemer is toch maar vast begonnen met een terras en een pop-up keukentje waar z'n broer Benjamin alvast wat culinaire proef-pannenkoekjes maakt.

Levi's broer Benjamin bakt op de eerste openingsdag van het terras culinaire aardbeienpannenkoeken (Rechten: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

Vandaag is het terras voor het eerst open. Binnen moet er nog hard gewerkt worden. Een crowdfunding moet de inventaris van een ton bijeen brengen. Volgens Vandenberg is zestig procent binnen.

Professor Pannenkoek

De naam van het restaurant in ambachtelijke pannenkoeken laat zich simpel verklaren. Die is te danken aan zijn 'partner in crime' Henk Buis, de Orvelter ondernemer die al jaren een winkel in het dorp runt in ambachtelijke pannenkoekmixen. Zijn bijnaam is Professor Pannenkoek. Te danken aan al zelf bedachte receptuur. De naam van het restaurant was dan ook snel bedacht.

Drentse Schatten

Vandenberg kwam met Buis in contact via zijn project Drentse Schatten; een initiatief dat de Assenaar vorig jaar begon als cadeaubox. Zo bracht hij in coronatijd Drentse streekproducten bij elkaar. Daaronder vallen ook de bijzondere pannenkoekmixen van Buis waarvan de ingrediënten allemaal van zo dichtbij mogelijk komen, in ieder geval uit Nederland.

Orvelte als pannenkoekenimperium?

Samen kwamen ze op het idee het lege pand aan de Schapendrift weer nieuw leven in te blazen als pannenkoekenrestaurant. Vandenberg: "Pannenkoeken bakken is ook een oud ambacht. Het past dus helemaal bij het monumentendorp waar je nog veel ambachtelijk werk uit vroegere tijden kunt zien. En in het dorp zit ook het Jan Kruis-museum, met de striptekenaar als geestelijk vader van de feestdag Sint Pannenkoek op 29 november. De producten van pannenkoekenprofessor Buis en de pannenkoeken in Levi's nieuwe restaurant moeten uitgroeien tot een landelijk bekend merk.