Einde aan de solotoertochtjes, autoliefhebbers rijden weer in karavaan

Zo'n twintig Engelse wagens verzamelden zich in Veendam. Van hier reden ze een tocht via onder meer Eext en Gieten naar Gees. Voor een club van duizenden leden is het een bescheiden opkomst, maar dat was ook de bedoeling.

Ook van ver

"We houden het nog klein, dat moet ook door de maatregelen van het ministerie." Wobbo Hopman is regiobegeleider van Noordoost Nederland. "Dit is een klein gedeelte van Noord-Nederland, maar sommigen zijn wel van verder weg gekomen omdat die honger hebben naar dit soort evenementen."

Een van de deelnemers die van buiten de regio aan komt rijden is Henk Engelsman. Vanuit Rotterdam rijdt hij met zijn Rolls Royce Silver Spirit uit 1986 naar het startpunt. Na de tocht rijdt hij gelijk weer terug.

Praten over auto's

Engelsman heeft het samen rijden erg gemist. "Het is leuk om te zien, als je zo rijdt en je ziet een hele sliert van die oude Rolls Royces. Je ziet de mensen kijken. Je ziet je vriendje voor je rijden. Dan kan je nog zeggen 'joh, er komt wat rook uit je uitlaat, dat hoort er volgens mij niet bij'."

En op die manier praten over auto's is voor de club misschien nog wel belangrijker dan het rijden zelf. Dat benadrukt ook Hopman. "Samen komen en over auto's praten, met auto's rijden en natuurlijk de gezellige omgang met elkaar."