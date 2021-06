Vijf vragen over het doneren van bloed

Het is vandaag Wereld Bloeddonordag. Een dag waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij het doneren van bloed. In Drenthe geven 9000 mensen regelmatig bloed aan de bloedbank. Maar wat komt daar allemaal bij kijken? En wanneer ben je geschikt als bloeddonor?

1. Kan iedereen bloed geven?

Om bloed te kunnen geven moet je aan een aantal eisen voldoen. Zo kun je je alleen aanmelden als donor als je tussen de 18 en 65 jaar bent. Ook moet je minimaal 50 kilo wegen om bloeddonor te worden. Heb je in het verleden drugs gespoten? Of heb je een chronische ziekte zoals suikerziekte? Dan kan het zijn dat je geen bloed mag doneren. Op de website van Sanquin vind je alle eisen en voorwaarden op een rij. Ook kun je daar medische check doen om te kijken of het voor jou veilig is om bloed te geven. Wanneer blijkt dat je geschikt bent om bloed te geven dan kun je je daar ook aanmelden.

2. Word je moe na het geven van bloed?

Als je bloed gaat doneren is het belangrijk dat je je fit voelt en genoeg gegeten en gedronken hebt. Je doneert een halve liter bloed en soms word je dan een beetje licht in je hoofd. Het tekort aan bloed wordt vanzelf weer aangemaakt door je lichaam. Zorg ervoor dat je op de dag van de donatie geen grote lichamelijke inspanningen doet en dan zal je verder geen last hebben van je donatie.

3. Hoe vaak geef je bloed?

Vrouwen mogen maximaal drie keer per jaar bloed geven. Bij mannen ligt dit aantal hoger, zij mogen maximaal vijf keer per jaar naar de bloedbank. Hoe vaak je wordt opgeroepen hangt af van de bloedgroep die op een bepaald moment nodig is. Een patiënt krijgt bij voorkeur bloed van zijn eigen bloedgroep. Een patiënt met bloedgroep AB positief krijgt dus bij voorkeur bloed van een AB-positieve bloeddonor. Bloeddonors met bloedgroep O-negatief worden soms extra vaak gevraagd bloed te geven. De bloedgroep O-negatief wordt relatief veel gebruikt in ziekenhuizen, omdat deze bloedgroep in noodgevallen aan iedere patiënt gegeven kan worden.

4. Krijg ik een vergoeding?

Bloeddonoren krijgen geen geld voor hun bloed. Wel krijgen de donoren af en toe een kleine attentie. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om een tegemoetkoming voor de reiskosten te krijgen.

5. Waar kan ik bloed geven?

In Drenthe zijn vijf locaties waar je bloed kunt geven. In Emmen, Assen, Coevorden, Hoogeveen en Meppel. Als je je aanmeldt als donor krijg je een oproep om bloed te geven. Daarna kun je bij elke locatie terecht om bloed geven. Je hoeft alleen een geldig identificatiebewijs mee te nemen. De locaties hebben wel verschillende openingstijden. Check voor je komst de openingstijden zodat je niet voor niets komt.

Bekijk hieronder de uitlegvideo van Sanquin, de organisatie die in Nederland de bloedvoorziening verzorgt, over het geven van bloed:

Hoe gaat het geven van bloed in zijn werk?