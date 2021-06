Janneke Ensing ontbreekt opnieuw op 'eigen' NK

Janneke Ensing, tweede van links, is met haar ploeg op hoogtestage in Italië (Rechten: Team BikeExchange)

Janneke Ensing (34) uit Gieten gaat zaterdag niet van start tijdens het NK wielrennen op en rond de VAM-berg in Wijster. De renster is met haar ploeg Team BikeExchange op hoogtestage in het Italiaanse Livigno om zich voor te bereiden op de Giro Rosa.

"Het is allemaal wel dubbel hoor. Als ik eerder terugkom voor het NK heeft m'n hoogtestage net niet genoeg effect. Vorig jaar was ik er ook al niet bij op de VAM omdat ik toen geblesseerd was", reageert Ensing. "Maar het is zo dichtbij huis dat had het wel extra leuk gemaakt natuurlijk. Aan de andere kant zou het ook wel een lastige wedstrijd worden omdat ik als eenling aan de start zou staan."

De Giro voor vrouwen start op vrijdag 2 juli. De vrouwen krijgen elf etappes voor de kiezen waaronder twee zware bergritten en een klimtijdrit. De finish is op zondag 11 juli.

Drie Drentse vrouwen bij NK

Bij het NK op de VAM in Wijster staan drie Drentse vrouwen aan de start. Maike van der Duin uit Assen en Melanie Klement uit Diphoorn gingen vorig jaar ook al van start in Wijster. Voor Lieke Nooijen uit Coevorden wordt het haar NK-debuut tussen de 'grote' vrouwen.

Anna van der Breggen

Anna van der Breggen won vorig jaar het rood-wit-blauw op de VAM Zij had meer dan een minuut voorsprong op Annemiek van Vleuten. Het brons was voor Anouska Koster. De vrouwen starten zaterdagochtend om 10.45 uur voor een koers over 124 kilometer.

Publiek

Bij het evenement worden 2000 toeschouwers per dag toegelaten. Zij moeten een ticket van 15 euro kopen en zich laten testen op corona bij Testen voor Toegang.