Tynaarlo houdt bijna 3 miljoen euro over dankzij verkoop kavels

De gemeente Tynaarlo heeft over 2020 bijna drie miljoen euro over gehouden. Volgens wethouder van financiën Henny van den Born een mooi resultaat, maar hij plaatst wel zijn kanttekeningen.

De miljoenen in de plus heeft Tynaarlo vooral te danken aan de verkoop van grond voor woningbouw en de vestiging van bedrijven. "Maar over een aantal jaren zijn we door onze woningbouwlocaties heen. Bovendien moeten we er rekening mee houden dat we behoorlijk minder geld van het rijk gaan krijgen", aldus een toch wel bezorgde wethouder.

Kavels en bedrijventerreinen

De gemeente Tynaarlo heeft vorig jaar 41 bouwkavels verkocht voor woningbouw. Daardoor had de gemeente begin dit jaar nog 270 kavels in de aanbieding. Als het gaat om bedrijventerreinen merkt de gemeente dat ondernemers in coronajaren 2020 en 2021 voorzichtig zijn met investeringen. Toch is er wel belangstelling voor onder meer de bedrijventerreinen Vriezerbrug en Businesspark Ter Borch.

Jeugdzorg als zorgenkindje

Een financieel zorgenkindje voor wethouder Van den Born is de jeugdzorg. "De uitgaven voor de jeugdzorg bedroegen vorig jaar 2,3 miljoen euro méér dan de gemeente ervoor kreeg van het rijk. De rijksoverheid heeft vijf jaar geleden de jeugdzorg aan de gemeenten overgedaan, inclusief een veel kleiner budget dan het rijk er zelf aan besteedde. Dit leidt bij gemeenten jaarlijks tot grote tekorten. Tynaarlo heeft door een aanpassing van de werkwijze de uitgaven in 2020 kunnen verminderen. Daarnaast heeft de rijksoverheid eenmalig 496.000 bijgedragen. Daardoor bleef het tekort beperkt tot 2,3 miljoen euro."