Leefbaar Tynaarlo wil politieke reddingsboei voor zwembad Plons

Wat Leefbaar Tynaarlo betreft is de voorgenomen sluiting van zwembad Plons in Vries nog geen gelopen race.

De politieke partij legt zich niet zomaar neer bij sluiting van het bad en roept de hulp in van het college van Tynaarlo.

Plons is een aangepast zwembad op het terrein van Visio De Brink in Vries en wordt vooral gebruikt door mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. In 2015 dreigde ook sluiting voor het bad vanwege achterstallig onderhoud, maar met de actie 'Red zwembad Plons' werd ruim 500.000 euro opgehaald en daarmee was Plons gered.

'Niet toekomstbestendig'

Volgens de directie van Visio De Brink zijn de exploitatiekosten inmiddels te hoog en is het verouderde gebouw niet toekomstbestendig te maken. Daarom moeten de deuren vanaf 1 oktober dicht. Dit besluit werd vorige week naar buiten gebracht en dat zorgde voor een hoop verbaasde en boze reacties.

Miljoenen eigen vermogen

Dat merkt ook Leefbaar Tynaarlo. "Het besluit van de directie is slecht gevallen binnen Tynaarlo. We krijgen vele reacties: onbegrijpelijk en niet te bevatten", zo schrijft raadslid Casper Kloos. De politie partij is verbaasd over het besluit omdat er volgens Leefbaar Tynaarlo voldoende geld moet zijn om een zwembad in de benen te houden.

De partij spreekt van een eigen vermogen van bijna 44 miljoen euro bij Koninklijke Visio de Brink. En ook stichting Vrienden van Koninklijke Visio zou ruim twee miljoen euro aan eigen vermogen hebben.

Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo

Maar als de redding dan niet vanuit Koninklijke Visio zelf komt, hoopt Leefbaar Tynaarlo op een reddingsboei vanuit de gemeente Tynaarlo. De partij vraagt het college of Plons ondergebracht kan worden binnen de Stichting Zwembaden gemeente Tynaarlo. Daar vallen nu de drie openbare zwembaden binnen de gemeente onder.

De partij ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor een symbolische overname voor 1 euro. Verder vraagt de partij of het college wil proberen om de directie van Visio op andere gedachten te brengen.

