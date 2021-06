Schoten, reddingen en gele kaarten, Drents bedrijf begon 30 jaar geleden met statistieken

In 1992 wilde de Zweedse omroep SVT de kijkers thuis al deze informatie al meegeven. Tot dan toe zag je vooral de tussenstand, en zo nu en dan een naam van een speler onderin beeld. "Ik wist wel dat ze de lat aardig hoog hadden liggen", herinnert Arend Tolner zich. "De Zweedse omroep wilde gewoon even laten zien aan de UEFA: 'we hebben jullie niet nodig, we kunnen het zelf ook'."

De Europese voetbalbond zou de grafische vormgeving regelen, maar bedankte voor de eer, slechts twee maanden voor het toernooi. Daarop belden de Zweden naar het Drentse Vries. Naar SCG Visual, het bedrijf van Arend Tolner.

Schoten, reddingen en gele kaarten

Tolner laat een wedstrijd van 1992 zien. "Dit komt van mij", zegt hij als de opstellingen in beeld komen. Maar het meest trots is hij op de statistieken na de wedstrijd. "Schoten, reddingen, gele kaarten. En waar de UEFA denk ik minder blij mee was: werkelijke speeltijd, een half uurtje per helft."

Om dat te doen had Tolner de nieuwste computers aangeschaft. Enorme kasten met gigantische toetsenborden. De apparatuur woog tientallen kilo's en had een harde schijf van liefst vijftig MB. Tolner reed met zijn zwager met alle apparatuur tussen de speelsteden in Zweden. "Ik reisde tussen Göteborg en Stockholm. Wat slechts 55 mijl uit elkaar ligt. Maar een Zweedse mijl, daar kwam ik later achter, is tien kilometer."

Van groot naar klein kastje

Al voor het EK in '92 verzorgde Tolner de vormgeving bij de TT van Assen. Later ook bij tennis- en schaatswedstrijden. Nog steeds is hij actief bij paardenconcours. Tegenwoordig heeft Tolner alleen een laptop en een klein extra kastje nodig. Maar ondanks de huidige mogelijkheden vindt hij de vormgeving van 1992 niet verkeerd. "Dat ziet er toch niet slecht uit?"

Bekijk hieronder de video met Arend Tolner: