GGD Drenthe past openingstijden test- en vaccinatielocaties aan

"Het wordt warm deze week. Te warm voor sommige van onze locaties", legt de GGD Drenthe uit. "Omdat we zorg willen dragen voor onze bezoekers, medewerkers én de vaccins veranderen we op 16 en 17 juni enkele openingstijden."

Op de locaties in Emmen en Meppel kunnen mensen deze woensdag en donderdag van 07.00 tot 13.30 uur terecht voor vaccinaties. "Heb je 16 of 17 juni een vaccinatie-afspraak na 13.30 uur, dan bellen wij jou om je afspraak te verzetten naar een vast tijdvak eerder op de dag", laat de GGD Drenthe weten. In totaal gaat het om zo'n 3000 afspraken die verzet moeten worden. "Kun je absoluut niet op deze tijden? Dan zoeken we samen met jou naar een oplossing."

Alle vaccinatie-afspraken in Assen en Hoogeveen gaan gewoon door omdat de temperatuur op die locaties laag genoeg kan worden gehouden. De testlocaties in Meppel en Hoogeveen zijn open van 09.00 tot 13.30 uur. "Wil je toch in de middag getest worden, dan kun je tot 17.00 uur terecht bij de testlocaties in Assen en Emmen", aldus de GGD Drenthe.