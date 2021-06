FestiValderAa barst over drie weken los

"Daar zijn we hartstikke blij mee", zegt productieleider Luuk Stelder. "We hoopten er al op, maar het is fantastisch dat het doorgaat en dat we zelfs wat meer mensen mogen ontvangen." De organisatie heeft er dit jaar voor gekozen om op een twintigtal locaties kleine voorstellingen te organiseren. Nieuw is dat bezoekers zelfs een fietstocht kunnen boeken waarmee ze langs vier voorstellingen komen.

Versoepelingen

Vandaag werd bekend dat het kabinet de versoepelingen voor evenementen wil doorvoeren vanaf 26 juni. Er zijn drie manieren waarop evenementen georganiseerd kunnen worden.

"De eerste variant is met testen voor toegang", legt de Drentse crisisleider Gert-Jan Stuivenberg uit. "Organisatoren mogen dan de hele capaciteit benutten en bezoekers moeten dan een negatieve test of vaccinatiebewijs laten zien. De anderhalve meter maatregel vervalt dan. Bij de tweede variant hoeven mensen niet te testen, maar dan blijft de anderhalve meter maatregel van kracht. En daarbij geldt een maximum van één bezoeker per tien vierkante meter. Als derde hebben we de doorstroomevenementen zoals een markt. Mensen gaan er aan de ene kant in en aan de andere kant uit. Ook dan geldt de afstandsregel."

Kort dag

FestiValderAa kan dus weer duizenden mensen ontvangen, maar kiest daar niet voor. Zij gaan voor de tweede variant waarbij mensen niet hoeven te testen, maar wel afstand moeten houden. "Het is te kort dag om de eerste variant te organiseren", legt Stelder uit. "We zijn allang blij dat het festival doorgaat en we ook nu meer mensen kunnen toelaten." Hoeveel precies is nog even onduidelijk, daarover is deze week nog overleg met de gemeente Aa en Hunze.

De optie testen voor toegang heeft wel wat voeten in de aarde, weet ook Stuivenberg. "Dat hebben we gisteravond wel gezien bij het Nederlands elftal voor het EK voetbal in de Amsterdam Arena. Het duurt even voor je alle mensen binnen hebt en sommige bezoekers moesten er al drie uur van te voren zien. Dus het kost wat tijd en voorbereiding, maar het is zeker mogelijk."

'Niet alles kan'

Met nog drie weken te gaan tot het FestiValderAa, geloven zij dat wel. De organisatie heeft de vergunning al binnen. Voor veel andere evenementen moeten de vergunningen nog geregeld worden. De Drentse burgemeesters willen zoveel mogelijk door laten gaan, maar temperen ook de verwachtingen. "Niet alles kan", zegt Marco Out, voorzitter van de Veiligheidsregio Drenthe. "De kleine festivals en evenementen kunnen al snel doorgaan, bij de grotere wordt het wat lastiger."

De afgelopen maanden is veel inzet gevraagd van onder andere de politie om de coronamaatregelen te handhaven. Daardoor is de capaciteit nu beperkt. "Per gemeente wordt bekeken wat wel kan en wat niet, maar de insteek is wel om zoveel als kan door te laten gaan. Oude evenementen die vorig jaar niets konden doen, krijgen voorrang op nieuwe initiatieven."

Verplaatsen

Veel organisatoren van evenementen hebben hun activiteit verplaatst van het voorjaar na het najaar. Als er veel evenementen in het zelfde weekend vallen, moet er dus gekozen worden. FestiValderAa heeft daar in ieder geval geen last van. Vanaf vrijdag twee juli klinkt er weer drie dagen lang muziek over het terrein.

