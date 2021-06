Drentse CDA-leden met elkaar in gesprek over onrust binnen de partij

CDA Drenthe houdt vrijdagavond een bijeenkomst voor de leden om met elkaar te praten over de onrust die binnen partij is ontstaan.

Aanleiding is onder meer het opstappen van kamerlid Pieter Omtzigt en de memo die hij schreef. Daarin liet hij onder meer weten dat hij zich soms onveilig voelde binnen het CDA.

De Drentse partijbijeenkomst van vrijdag is online en wordt geleid door de Drentse CDA-voorzitter en wethouder in Emmen Robert Kleine en CDA-kamerlid Agnes Mulder uit Assen. Volgens Kleine is er binnen de Drentse afdeling geen sprake van paniek, wel zijn er enkele Drentse leden die recent het partijlidmaatschap hebben opgezegd.

'Stinkende best doen'

"Dit is niet een situatie waar je blij van wordt", zegt de CDA-voorzitter in Drenthe. "Het is heel vervelend dat dit gebeurt en ik vind het vooral vervelend voor de lokale en provinciale CDA-politici die hun stinkende best doen om dingen voor elkaar te krijgen. We moeten nu goed met elkaar in contact blijven en met elkaar bespreken hoe we hier mee om kunnen gaan."

Robert Kleine en Agnes Mulder nemen vrijdagavond als eerste het woord en geven een toelichting op de ontstane situatie. Volgens Kleine is daarna vooral het woord aan de leden. "We geven de leden de ruimte om vragen te stellen en om met elkaar in gesprek te gaan."

Commissie-Spies

De commissie-Spies is nu bezig met een onderzoek naar de meest recente verkiezingscampagne van het CDA. Kleine wil daarom nog niet zijn mening geven over de situatie rondom Omtzigt. "De commissie moet die memo van Omtzigt behandelen, die evaluatie moet afgemaakt worden en dan zien we wel weer verder". Wel laat de Drentse CDA'er weten dat wat hem betreft Omtzigt bij de partij had kunnen blijven.