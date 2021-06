Eerste tropische dag van het jaar aanstaande

De eerste tropische dag van 2021 wordt deze week verwacht. Donderdag wordt het naar verwachting 31 of mogelijk 32 graden. In de avond is er dan kans op een onweersbui. Mocht het weerstation de 32 graden aantikken, dan is dat een record voor die dag in Eelde. Het record voor 17 juni staat nu nog op 31,9 graden in 1917.

Na de 26 graden van vandaag wordt het morgen iets frisser met maximaal 21 graden. Volgens weerman Roland van der Zwaag kan iedereen dan mooi het huis luchten om het wat koeler te krijgen.

Woensdag kruipt de temperatuur alweer wat op naar een maximum van 27 graden. Na de tropische dag van donderdag zal het vrijdag weer wat verder afkoelen. Vrijdag neemt de kans op onweer nog verder toe en wordt het zo'n 25 graden.

Eerdere tropische dagen

Mocht de temperatuur donderdag de dertig graden aantikken, dan is dat bijna twee weken eerder dan vorig jaar. Toen was de eerste dag tropische dag op 26 juni. Het werd toen in Eelde 30,4 graden. Later dat jaar volgenden meer tropische dagen, waaronder in augustus zeven dagen achterelkaar. Wel was het in 2020 al vroeg in mei boven de 25 graden.

Ook in 2019 kwam de temperatuur in de tweede helft van juni voor het eerst boven de 30 graden uit. Op 24 juni werd het toen precies 30 graden. In 2018 was er in juni helemaal geen tropische dag. In 2017 was de eerste tropische dag op 19 juni, maar dat jaar was het in mei al eens 30,4 graden. De tropische dag van aanstaande donderdag kan dus de vroegste tropische dag in vier jaar tijd worden.

Zwemmen?

Een tropische dag nodigt uit om te gaan zwemmen in een zwemplas in de buurt. Volgens zwemwater.nl zijn de meeste plassen in Drenthe geschikt om te gaan zwemmen. Op twee plekken is het verboden namelijk bij Hunzedal Borger en Rietstrand Emmen. Voor Paterswoldsemeer, De Lijte, geldt een waarschuwing.

