Gevangenisman Kleiker krijgt lintje voor zijn inzet

Voor zijn inzet voor het dorp Veenhuizen is Henk Kleiker uit Assen vanmiddag benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van het lintje was daarom ook in het zo door hem geliefde dorp.

De burgemeester van Assen Marco Out stak de gemeentegrens over om de onderscheiding in Veenhuizen uit te reiken. Het lintje kreeg Henk Kleiker opgespeld door zijn vrouw.

Vrijwillige duizendpoot

Kleiker was jarenlang vrijwilliger bij voetbalvereniging Veenhuizen, waar hij ook voorzitter was. Verder was hij betrokken bij de oprichting van de tennis- en oranjevereniging en de jeugdsoos, was hij voorzitter van de ANBO, afdeling Norg en lid van het WMO-platform in de gemeente Noordenveld.

Binnen de gevangenismuren

De afgelopen jaren heeft de Assenaar zich ingezet voor het Nationaal Gevangenismuseum in Veenhuizen. Henk Kleiker werkte veertig jaar binnen de gevangenismuren voor het ministerie van justitie, en zijn kennis en ervaring deelt hij daarom met het gevangenismuseum. Zo was hij rondleider, bestuurder van de toeristische boevenbus en maakte hij onderdeel uit van de klussenploeg van het museum.