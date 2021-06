Na twintig jaar weer legertanks op weg naar Litouwen

In Litouwen werkt de 43 Gemechaniseerde uit Havelte mee aan 'geruststellende maatregelen' om de vijand, Rusland in dit geval, buiten de deur te houden. Volgens luitenant-kolonel en plaatsvervangend commandant Timo de Borst, doet defensie dat vooral door te laten zien dat ze er zijn.

Tanks als spitsen

"Onze aanwezigheid is voor afschrikking vaak al genoeg. Als we het vergelijken met voetbal, dan hebben al een heel mooi team aan spelers, samen met onze andere eenheden uit Duitsland, Noorwegen, de Baltische Staten, Polen en de multinationale verbanden. Zij zijn als een soort middenvelders en trainers erg belangrijk. Maar zonder spits winnen we geen wedstrijden en daar hebben we de tanks voor nodig."

Procedures

De tanks worden vanaf vandaag klaargemaakt voor vertrek. De nadruk ligt op het schieten op het oefenterrein met oorlogsmunitie. De komende weken worden de andere procedures bij langs gelopen zoals bijvoorbeeld het onderhoud en de certificaten. In totaal worden er vijftien tanks naar Litouwen gestuurd waarvan vijf vanuit het Noorse leger en tien uit de gedeelde Eerste Duitse Pantserdivisie van Duitsland en Nederland.

In Nederland werden de laatste tanks wegbezuinigd in 2011. Tankbestuurders kregen andere functies en de wapenvoertuigen werden verkocht. Sinds 2016 maakt de 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte onderdeel uit van de Eerste Duitse Pantserdivisie waardoor er gebruik kan worden gemaakt van gedeelde tanks zodat militairen toch kunnen blijven oefenen met de wapensystemen. De 1e Pantserdivisie bestaat uit drie Duitse brigades en één Drentse.

'Inzet voelt als een feestje'

Het is bijzonder dat de tanks na zo'n lange tijd worden ingevlogen, want de laatste keer dat er een tank van een Nederlandse eenheid operationeel werd ingezet, was twintig jaar geleden in Bosnië. Volgens De Borst voelt het daarom ook als een feestje. "Het is altijd mooi als je de mogelijkheid hebt om te laten zien waarvoor je er bent."

Naar verwachting komen de tanks eind juli aan in Litouwen.