Francine (78) compleet verrast: 'Mijn huis is 'Belgisch' versierd'

Bleeker is een groot voetbalfan en heeft dan ook enorm uitgekeken naar de start van het Europees Kampioenschap. Alleen is het vertrouwen in het Nederlands elftal van bondscoach Frank de Boer niet heel groot. "Hij prutst met verschillende systemen, wisselt veel spelers. Ik denk dat ze de groepsfase wel overleven, maar daarna zullen ze er snel uitvliegen."

Slinks plannetje

De vrouw uit Annen heeft dit ook uitgesproken naar haar familie in aanloop naar het EK. Haar kleinkinderen hebben de uitspraak onthouden en een plannetje bedacht. "Ik werd op een slinkse manier uit huis gehaald. We gingen bij mijn dochter voetbal kijken en Chinees eten met de familie", vertelt Bleeker. "Toen ik daar was bedachten ze een smoes zodat ze even weg konden. Daarna zijn ze naar mijn huis gegaan en hebben ze alles versierd."

Aan het einde van de avond brengen de kleinkinderen de nietsvermoedende oma terug naar huis. "We kwamen de straat in en ik kreeg de schrik van mijn leven", lacht Bleeker. "Ik had zelfs al een appje gehad van een buurvrouw, of ik opeens voor België was geworden. Dat vond ik al zo raar. Ik dacht dus dat ik het ook tegen haar had gezegd; dat ik er geen vertrouwen in heb. Maar zij had het huis dus al gezien."

Het België fan-huis

Naast de versieringen hebben de kleinkinderen nog een ander geintje uitgehaald met hun oma. "Ze hebben voor mij ook 24 vlaggetjes verstopt door het huis heen, daarvan heb ik er 20 gevonden. Dus ik moet nog even goed doorzoeken", lacht ze. De versieringen zullen tot het einde van het toernooi blijven hangen. "Ik zie de humor er wel van in. En als Nederland er straks uitligt, dan is dit dé aangewezen plek om met zijn allen België aan te moedigen", grapt Bleeker.