Aa en Hunze onderzoekt belangstelling voor deelauto's

Autodelen is een systeem waarbij personen gezamenlijk van een auto of wagenpark gebruik maken. "Wij zijn erg benieuwd hoe inwoners hier in staan en of zij belangstelling hebben voor een deelauto in het dorp", zegt wethouder Co Lambert.

De enquête kan tot en met 11 juli ingevuld worden. Bij voldoende belangstelling gaat de gemeente de plannen verder uitwerken. "De mobiliteit in Nederland en ook in Aa en Hunze zal de komende jaren verder gaan verduurzamen. Mogelijk kan elektrisch deelvervoer hier een bijdrage aan leveren", aldus Lambert.

Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente gedaan door Mobi Nederland. Dat is een noordelijk bedrijf dat in samenwerking met lokale organisaties deelauto-projecten begeleidt.