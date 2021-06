Het Stroomdal wil schaapskooi bouwen op parkeerplaats Anloo

De kudde heeft nog geen eigen schaapskooi en de schapen verblijven in de winter in een gehuurde schuur in natuurgebied het Annermoeras, waar de dieren met een vrachtwagen naartoe moeten worden gebracht.

Slapen bij Defensie

Het zomerse nachthoofdkwartier is een oud oefenterrein van Defensie bij Schipborg, maar dat ligt volgens de stichting te ver van de bewoonde wereld om er een schaapskooi met bezoekfunctie te bouwen. De oude gebouwen op het terrein zijn volgens de stichting niet echt geschikt voor een moderne schaapskudde en worden nu vooral gebruikt om zieke of zwakke dieren te verzorgen.

De parkeerplaats in Anloo is een stuk gemakkelijker te bereiken voor bezoekers en is daarnaast groot genoeg om de plannen van de stichting te kunnen realiseren. Behalve de schaapskooi zelf, moet er ook een gebouw komen waar de herder kan overnachten en een schuur voor de machines van de kudde.

Gebouwen op het oude Defensieterrein voldoen niet aan de eisen (Rechten: RTV Drenthe/Hjalmar Guit)

Anloo praat mee

Er is rondom de parkeerplaats volgens de stichting genoeg ruimte om weides aan te leggen waar de schapen kunnen staan. Ook loop je vanaf de parkeerplaats gemakkelijk natuurgebied de Strubben-Kniphorstbosch in.

Stichtingsvoorzitter Ben Barkema benadrukt dat de plannen nog niet volledig rond zijn en dat inwoners van Anloo mogen meebeslissen over hoe de kooi er uiteindelijk uit komt te zien. "Anloo is een ontzettend fijn dorp en daarom willen we samen met de mensen kijken wat er op deze plaats past."

Wat kost dat?

Plannen voor een eigen schaapskooi zoemen al een aantal jaren rond bij de stichting, maar niet eerder waren ze zo concreet als nu. De stichting vindt het nu toch tijd om eens stappen te maken. Daar is alleen wel wat hulp bij nodig. Geschatte kosten: een half miljoen euro. En dat geld heeft de schaapskudde simpelweg niet.

"Met 350 schapen en 30 koeien trek je niet ineens een half miljoen uit de kast", zegt Barkema. "We zullen dus geld moeten krijgen van bijvoorbeeld de provincie Drenthe, het Gebiedsfonds Drentsche Aa en gemeenten. Maar we willen ook graag naar de bank, om vooral in de opstartfase bij te kunnen dragen."

Graascontracten

Daar zit hem helaas voor de stichting de crux. De contracten voor het begrazen door de schaapskudde worden ieder jaar hernieuwd. Dat betekent dus dat in principe iedereen met een schaapskudde de kans krijgt om de begrazingscontacten voor het komende jaar te bemachtigen. De kudde sluit die af met grondeigenaren en de provincie speelt de rol van toezichthouder.

"Op deze manier zijn onze inkomsten onzeker. Wij hebben een goed bestuur, sterke herders en zouden graag willen dat de provincie akkoord gaat met een meerjarig contact", vertelt Barkema, die met een dergelijk contact denkt gemakkelijker een lening te kunnen krijgen bij de bank. Binnenkort gaan de partijen weer met elkaar in gesprek. De stichting wil dan de nieuwe plannen op tafel leggen.