Grote uitslaande brand in hotel in Wanneperveen

Bij een hotel aan de Veneweg in Wanneperveen, net over de provinciegrens, is vannacht rond 00.30 uur een grote brand uitgebroken. Het vuur sloeg al uit het rieten dak toen de brandweer arriveerde. Er zijn zover bekend geen gewonden gevallen.

Tegen 04.00 uur had de brandweer de brand onder controle, schrijft RTV Oost. Het nablussen gaat nog een paar uur duren. "De brand is ontstaan in het deel waar het rieten dak op zit", vertelt Nick Krijn van de Veiligheidsregio IJsselland.

Uit laten branden

"We hebben gekozen om het deel waar het rieten dak op zit, te laten uitbranden", vervolgt Krijn. "En we zetten alles op alles om het gedeelte te redden dat nog in de dakpannen zit."

Het gaat om de uitspanning die veel mensen kenden onder de naam Gasterij De Blauwe Hand. Vorig jaar werd de naam nog veranderd in Giethoorn2Stay. Na drie maanden open te zijn geweest moest het al de deuren sluiten. Eind deze maand zou het pand geveild worden.

Toen het vuur uitbrak waren er zeker zeven mannen in het pand aanwezig. Het gaat waarschijnlijk om arbeidsmigranten die daar tijdelijk verbleven. Ze werden gewaarschuwd door een brandalarm en konden op tijd naar buiten. Hun bezittingen vielen niet meer te redden.

Rieten dak

Brandweerkorpsen uit onder meer Meppel, Zwartsluis, Vollenhove en Giethoorn werden opgeroepen om het vuur te bestrijden. Het lijkt erop dat een deel van het pand niet meer te redden is. Dat gaat met name om het deel met een rieten dak. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland is de inzet van de brandweer erop gericht om een ander deel van het pand te redden.

Verslaggever Robert Jansema ziet dat de brandweer een naast gelegen woonboot met een rieten dak nat spuit om op die manier te voorkomen dat het vuur overslaat.

De rook van de brand trok richting Zwartsluis en Belt-Schutsloot. Mensen die daar last van hadden, werd geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. De brandweer verwacht zeker tot dinsdagochtend bezig te zijn met nablussen.