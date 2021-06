Cast voor theaterspektakel over Harry Muskee compleet

De cast voor het theaterspektakel over Harry Muskee is compleet. Regisseur Dick van den Heuvel heeft ongeveer twintig acteurs verzameld om de verschillende rollen te vertolken.

Voor de audities, die op twee dagen gehouden werden, meldden zich ruim tachtig acteurs aan. Daarbij zaten zowel amateurs als professionals. "De audities hebben het gevoel gecreëerd dat we deze bijzondere productie over Muskee gaan maken binnen de 'community' vanuit Assen en Drenthe", aldus de organisatie.

Ook bekende namen

Naast de groep van zo'n twintig acteurs, zijn er ook vijf professionele acteurs en actrices gevonden die mee zullen werken aan het theaterstuk. De hoofdrol zal, zoals eerder bekendgemaakt werd, vertolkt worden door de Overijsselse Erwin Nyhoff, bij het grote publiek vooral bekend door zijn deelname aan The Voice of Holland. Verder krijgen Alfred van den Heuvel en Alexandra Alphenaar een rol. Ook Lisanne Dijkstra, die in 2018 de hoofdrol speelde in het theaterstuk Meisje van Yde, zal in dit theaterspektakel meespelen. Ze zal de rol van hartenbreekster, die symbool staat voor de verbroken liefdes van Harry Muskee, op zich nemen.

De voorstelling 'Muskee, so many roads', over het leven van de zanger van Cuby + Blizzards, gaat in september in première.

